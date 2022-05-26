Пополнение в общей группе
Участие в тренировочном процессе "сине-желтых" в Словении приняло 19 футболистов. В лазарете сборной продолжают восстанавливаться от травм только два игрока Динамо – Николай Шапаренко и Денис Попов.
Интересно прочитать Я не могу гарантировать, что мы поедем на чемпионат мира – Ярмоленко
Центрального защитника в скором времени ожидает контрольное обследование, которое позволит врачам определить дальнейший ход реабилитации футболиста. Попов получил повреждение в поединке против итальянского Эмполи (1:3). Денис покидал поле прихрамывая и в сопровождении медиков сборной, после чего отправился на осмотр в Рим. Шапаренко же работает под наблюдением реабилитолога.
Михаил Мудрик уже принял участие в контрольных поединках сборной, в которых отличился дебютным голом в сине-желтой футболке.
Уже 26 мая "сине-желтые" проведут двустороннюю 90-минутную игру, которая станет полноценной нагрузкой для футболистов вместо контрольного спарринга. Оба товарищеских матча были сорваны в последний момент.
Из-за повреждений за сборную так и не сыграл Алексей Гуцуляк. Также расположение Украины покинули пять игроков – Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Сергей Булеца, Артем Беседин и Ефим Конопля.
Подготовка сборной Украины в Словении: главное
- В тренировочном процессе в плей-офф отбора чемпионата мира-2022 "сине-желтые" провели три контрольных спарринга. Подопечные Александра Петракова одержали победы над Боруссией Менхенгладбах (1:2) и итальянским Эмполи (1:3). В последней игре против хорватской Риеки была расписана мировая 1:1.
- Далее у сборной было запланировано два матча, но они так и не состоялись. Тренерский штаб заменил их двусторонней игрой.
- 1 июня в Глазго украинцы сыграют против Шотландии. В случае положительного результата "сине-желтые" проведут встречу против Уэльса (5 июня) в финальной борьбе за путевку на Мундиаль.