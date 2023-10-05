2 октября Мудрик вышел в стартовом составе Челси и забил свой дебютный гол в официальных матчах за "аристократов". После перерыва Михаила на поле сменил Иен Матсен.

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После поединка, который закончился победой Челси 0:2, стало известно о повреждениях у украинского левого вингера. 22-летний футболист почувствовал дискомфорт в мышцах, поэтому тренерский штаб решил не рисковать здоровьем украинца.

Сам Мудрик рассказывал, получивший положительные прогнозы от клубных врачей относительно своего повреждения Главный тренер "аристократов" Маурисио Почеттино тоже был оптимистично настроен по поводу несерьезной травмы Михаила.

К счастью, прогнозы врачей стали реальными. Мудрик готовится к матчу против Бернли (7 октября) в общей группе "Челси". Хотя раньше футбольный врач Дмитрий Бабелюк писал, что Михаил может повторить судьбу Виктора Цыганкова, который из-за травмы пропустит месяц в сезоне и октябрьские поединки сборной Украины по отбору на Евро-2024.



Мудрик тренируется в общей группе / Скриншот по соцсетям Челси

Поэтому восстановление Михаила очень положительная новость не только для Челси, но и команды Сергея Реброва, как еще и потеряла из-за травмы капитана Андрея Ярмоленко.

К слову. 8 октября сборная Украины начинает подготовку к отбору на Евро-2024. Уже 14 октября "сине-желтые" встретятся с Северной Македонией, а 17 октября – с Мальтой.

Коуч лондонского клуба доволен скорым возвращением Мудрика, который своей работой на тренировках заслужил место в старте Челси. Почеттино делает все, чтобы вернуть веру и уверенность Михаилу.