Михаил Мудрик начал поединок Фулхэм – Челси с первых минут. Уже на 18-й минуте левый вингер сборной Украины оказался на месте нападающего и открылся под передачу с фланга от Колвилла.

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Дебютный гол с горьким привкусом

22-летний левый вингер классно грудью обработал передачу, а вторым пробил между ног голкиперу хозяев. Мудрик открыл счет в матче, забив свой первый гол в официальном поединке за Челси. Для этого украинцу понадобилось 24 встречи. До этого Михаил исключительно ассистировал на партнеров по команде (2 результативных передачи).

К перерыву "синие" удвоили преимущество благодаря Брою – 0:2.

После 15-минутного отдыха Челси появилось на поле уже без Мудрика. Эта замена изрядно удивила футбольных болельщиков.

Впоследствии стало известно о травме украинца. Михаил почувствовал дискомфорт в мышцах. Потому тренерский штаб решил не рисковать здоровьем футболиста. После матча, который так и закончился со счетом 0:2 в пользу Челси, Мудрик и Маурисио Почеттино, прокомментировали повреждения

К слову. Челси после 7 туров идет лишь на 11-м месте, набрав 8 баллов. "Аристократы" плохо начали новый сезон или продолжали прошлый, несмотря на космические потраченные деньги на трансферном рынке. Пока "синие" не так часто приносят победу своим болельщикам.

Оба говорят об утешительных прогнозах клубных врачей. Главный тренер "синих" надеется, что уже в ближайшем матче Челси против Бернли (7 октября).

Также Михаил надеется, что успеет восстановиться к октябрьским поединкам сборной Украины по отбору на Евро-2024. Ведь уже 8 октября "сине-желтые" собирают в Праге, чтобы начать подготовку к ближайшему матчу против Северной Македонии (14 октября). Уже 17 октября команда Реброва сыграет против Мальты.

Анализ травмы от спортивного врача

Футбольный врач Дмитрий Бабелюк проанализировал поведение Мудрика на футбольном поле и продемонстрировал, когда украинец получил травму.

Бабелюк отметил, что впервые Михаил приостановился и начал проверять крепление четырехглавой мышцы на 43-й минуте. Игрок Челси правой рукой натыкал на бедро спереди. Спустя еще несколько секунд Михаил растягивал мышцы бедра во время атаки Фулхэма, пытаясь определить место повреждения.

С того момента Михаил не совершил ни одного забегания по флангу. После свистка на перерыв главный тренер Челси подошел к Мудрику, который продолжал рукой прикасаться к своему бедру.



Вероятно, тренерский штаб Челси решил не усугублять повреждения украинца и уберечь его. Футбольный врач рассказал, что Михаил может повторить судьбу Цыганкова, который уже точно пробудет без футбола в ближайший месяц. Поэтому пропустит октябрьские матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024.

Бабелюк попросил подождать официальных комментариев.