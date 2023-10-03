Михаил Мудрик начал поединок Фулхэм – Челси с первых минут. Уже на 18-й минуте левый вингер сборной Украины оказался на месте нападающего и открылся под передачу с фланга от Колвилла.
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Дебютный гол с горьким привкусом
22-летний левый вингер классно грудью обработал передачу, а вторым пробил между ног голкиперу хозяев. Мудрик открыл счет в матче, забив свой первый гол в официальном поединке за Челси. Для этого украинцу понадобилось 24 встречи. До этого Михаил исключительно ассистировал на партнеров по команде (2 результативных передачи).
К перерыву "синие" удвоили преимущество благодаря Брою – 0:2.
После 15-минутного отдыха Челси появилось на поле уже без Мудрика. Эта замена изрядно удивила футбольных болельщиков.
Впоследствии стало известно о травме украинца. Михаил почувствовал дискомфорт в мышцах. Потому тренерский штаб решил не рисковать здоровьем футболиста. После матча, который так и закончился со счетом 0:2 в пользу Челси, Мудрик и Маурисио Почеттино, прокомментировали повреждения
Оба говорят об утешительных прогнозах клубных врачей. Главный тренер "синих" надеется, что уже в ближайшем матче Челси против Бернли (7 октября).
Также Михаил надеется, что успеет восстановиться к октябрьским поединкам сборной Украины по отбору на Евро-2024. Ведь уже 8 октября "сине-желтые" собирают в Праге, чтобы начать подготовку к ближайшему матчу против Северной Македонии (14 октября). Уже 17 октября команда Реброва сыграет против Мальты.
Анализ травмы от спортивного врача
Футбольный врач Дмитрий Бабелюк проанализировал поведение Мудрика на футбольном поле и продемонстрировал, когда украинец получил травму.
Бабелюк отметил, что впервые Михаил приостановился и начал проверять крепление четырехглавой мышцы на 43-й минуте. Игрок Челси правой рукой натыкал на бедро спереди. Спустя еще несколько секунд Михаил растягивал мышцы бедра во время атаки Фулхэма, пытаясь определить место повреждения.
С того момента Михаил не совершил ни одного забегания по флангу. После свистка на перерыв главный тренер Челси подошел к Мудрику, который продолжал рукой прикасаться к своему бедру.
Вероятно, тренерский штаб Челси решил не усугублять повреждения украинца и уберечь его. Футбольный врач рассказал, что Михаил может повторить судьбу Цыганкова, который уже точно пробудет без футбола в ближайший месяц. Поэтому пропустит октябрьские матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024.
Бабелюк попросил подождать официальных комментариев.