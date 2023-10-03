Михаил Мудрик снова получил место в старте лондонского клуба. Маурисио Почеттино верит в украинского вингера, у которого самостоятельно возвращает уверенность и веру в свои силы во время тренировочного процесса. Уже на 18-й минуте украинец отблагодарил коучу за доверие.

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Все верят в верные прогнозы врачей

Левый вингер "синих" размочили нули на табло после передачи с фланга от Колвилла. Первым прикосновением Михаил классно обработал мяч грудью, а вторым расстрелял владения Фулхэма.

После перерыва Мудрик на поле уже не вышел. Почеттино сменил его на Иена Матсена. Многие футбольные поклонники удивились такой замене украинца. Впоследствии стало известно, что футболист почувствовал дискомфорт в мышце. Из-за чего и пошел отдыхать на скамейку запасных.

После поединка, который окончился победой Челси 0:2, сам Мудрик прокомментировал свою травму и рассказал, повлияет ли она на отъезд в сборную Украины. Ведь в октябре команда Сергея Реброва проведет два матча отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (14 октября) и Мальты (17 октября).

Я надеюсь, что нет. Потому что сегодня гораздо лучше. Прогнозы врачей также положительные,

– сказал Михаил.

Также в комментарии LegionersUa Мудрик рассказал о положительной динамике своего повреждения. В лондонском клубе верят в то, что Михаил поможет команде в ближайшей игре против Бернли (7 октября).

К слову. Для дебютного гола Мудрику за Челси понадобилось 24 официальных матча.

На это надеются все поклонники "сине-желтых". Ведь Ребров и так уже не сможет рассчитывать на выбывшего на месяц правого вингера Жироны Виктора Цыганкова из-за травмы, которую получил в игре против Реала. У Виктора повреждение двуглавой мышцы бедра правой ноги.