Фулхэм – Челси 0:2

Голы: Мудрик, 18, Броя, 19.

В чемпионате Англии подошел к концу 7 тур сезона 2023-2024. В последнем матче уик-энда Челси играл в лондонском дерби против Фулхэма, пишет 24 канал.

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Кадровые проблемы "синих"

Команда Маурисио Почеттино плохо начала сезон, одержав лишь одну победу в шести играх. Из-за этого "синие" застряли у зоны вылета. Впрочем, дерби позволило поправить положение.

На игру против Фулхэма тренер не мог выставить основного форварда Джексона из-за перебора карточек, тогда как Нкунку давно травмирован. Потому пару нападающих составили албанец Армандо Броя и украинец Михаил Мудрик.

После перехода в Челси наш вингер отличился только двумя ассистами, в то время как забить никак не удавалось. Впрочем, на "Крейвен Коттедж" Михаил таки смог прервать эту досадную серию.

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Первый гол Мудрика

Приняв на грудь мяч от Колвилла, Мудрик продвинулся к воротам Лено и реализовал выход один на один. Итак, счет голам украинца в Челси наконец-то открыт.

Уже через минуту "синие" удвоили счет усилиями Брои. Албанец завершил атаку, которую начал Палмер перехватом у чужой штрафной. В перерыве Почеттино заменил Мудрика Маатсеном.

Больше Челси не забивал и не дал Фулхэму размочить счет. Так что "пенсионеры" одержали вторую победу в АПЛ и догнали тот же Фулхэм, поднявшись на 11 место. Через неделю лондонцев ждет выезд в Бернли.