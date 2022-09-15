Мудрик чуть не побил достижение Шевченко по голам в Лиге чемпионов: сколько не хватило

Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик спас команду от поражения в Лиге чемпионов в матче против Селтика. Он забил во втором матче подряд в турнире.

В матче первого тура Лиги чемпионов Мудрик отдал две результативные передачи и забил сам. Это было в игре против немецкого РБ Лейпцига. А в матче против шотландского Селтика именно гол Мудрика спас команду от поражения. Ведь к тому времени "горняки" проигрывали после гола, который записали как автогол Бондаренко.

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Таким образом, Мудрик отличился в двух матчах Лиги чемпионов подряд. Когда он забивал в ворота Селтика, ему было 21 год и 252 дня. И он стал вторым самым молодым украинцем, который забивал в двух матчах Лиги чемпионов подряд.

Лидерство по этому показателю удерживает Андрей Шевченко. Ему было 21 год и 2 дня, когда он забил во втором матче Лиги чемпионов подряд. Это было в сезоне 1997/1998. Сперва он отличился в воротах нидерландского ПСВ на выезде. А после этого – английскому Ньюкаслу дома.

Тогда Динамо заняло первое место в группе. Еще одним соперником киевлян тогда была Барселона, занявшая последнее место.

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Видео гола Мудрика в ворота Селтика