Шахтер играет второй матч в групповом раунде Лиги чемпионов 2022-2023. В номинально домашнем поединке команда Игоря Йовичевича противостоит Селтику, пишет 24 канал.

Следите с нами Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Шахтер – Селтик

"Горняки" неудачно начали матч в Варшаве, пропустив автогол на 11-й минуте. Но уже в первом тайме подопечные Йовичевича восстановили паритет.

Как забивал себе Бондаренко:

Судаков издал красивый пас на ход Мудрика. Вингер Шахтера на скорости влетел в штрафную Селтика и пробил над головой Харта. С ничейным счетом команды ушли на перерыв.

Видео гола Мудрика: