Манчестер Сити, за который выступает Холанн, во втором туре Лиги чемпионов на своем поле принимал дортмундскую Боруссию. Именно оттуда летом 2022 года Холанн и перешел в состав "горожан" за 60 миллионов евро. Также из Боруссии в Манчестер Сити перешел и защитник Мануэль Аканджи, тоже вышедший в стартовом составе на этот матч.

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И именно Холанн и Аканджи недоработали до конца, когда Боруссии удалось открыть счет в матче. Гол забил Джуд Беллингем.

Но после этого за английскую команду забил Джон Стоунс, который и сравнял счет. А через четыре минуты отличился и сам Холанн. Жоау Канселу сделал навес в штрафную, и форвард в невероятном прыжке ногой сумел отправить мяч в ворота Александера Майера.

Именно этот гол и признали лучшим во втором туре Лиги чемпионов.

Видео гола Холанна в ворота Боруссии в Лиге чемпионов

К слову, гол Стоунса тоже претендовал на победу, но занял только четвертое место. Второе место досталось голу Артура Гомеша из Спортинга, который он забил в ворота Тоттенхэма. Третьим стал Мислав Оршич из загребского Динамо. Он отличился в воротах Милана.