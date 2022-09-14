Шахтер проводит матч 2 тура группового раунда Лиги чемпионов 2022-2023. В номинально домашнем поединке команда Игоря Йовичевича противостоит Селтику, пишет 24 канал.

Следите с нами Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Шахтер – Селтик

"Горняки" неудачно начали матч в Варшаве, пропустив уже на 11-й минуте. После паса от Хакшабановича мяч оказался в Хатате.

Защитники дали японцу возможность пробить с острого угла. Мяч от Бондаренко полетел в ворота Трубина, кипер не спас.

Видео автогола Бондаренко: