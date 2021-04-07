Джеймс Али Башир, бывший тренер Александра Усика, дал прогноз на бой украинца с Джо Джойсом. Боксеры могут встретиться летом 2021 года.

Усик может стать чемпионом мира

Али Башир рассказал, что с самого начала работы с Усиком видел потенциал у украинца для того, чтобы тот стал чемпионом мира в тяжелом весе. Как известно, Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Кстати Продолжаем обсуждать с Хирном возможность проведения боя Усика в Киеве, – Красюк

"Когда у Александра было только несколько профессиональных боев, я уже говорил: у него есть все, чтобы стать чемпионом мира в тяжелом весе. Он способный, технический. Сейчас у меня то же видение: Усик может стать чемпионом мира в хевивейте", – рассказал тренер.

Джеймс Али Башир считает, что бой Усика с Джойсом будет отличаться от того, что боксеры провели на любительском уровне. Тогда Усик уверенно выиграл по очкам.

Я думаю, что его бой против Джойса будет более жестким, чем в любителях. Саша разгадает Джойса до половины боя, а затем отведет его в школу, выиграв единогласным решением судей, но это может быть и поздний нокаут,

– считает Али Башир.

Вместе с тем, тренер считает Усика загадочным спортсменом и убежден, что украинец войдет в историю бокса.

"Александр Усик очень загадочен как спортсмен. Я знаю это, потому что тренировал его 3 года. А сейчас я даже больше убежден в этом. Мы вместе смогли сочинить сладкую музыку и по факту никто другой не может дублировать нашу химию в работе. Но я действительно верю, что в будущем Усик станет большим на все времена", – резюмировал тренер.

Что известно о бое Усик – Джойс

Боксеры могут встретиться в поединке за временный титул чемпиона мира WBO. По предварительной информации, бой Усика с Джойсом не объявят пока Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри не согласуют свой поединок.

Усик хочет провести бой с Джойсом в Киеве на НСК "Олимпийский". Также команда украинца стремится, чтобы организатор поединка определялся на промоутерских торгах.

Команда Александра рассматривает распределение гонорара в соотношении 80/20 в свою пользу. В команде Джойса не оценили пожелания Усика.



Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24