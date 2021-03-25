Непобедимый Александр Усик мечтает снова провести бой в Украине. Александр Красюк, промоутер украинца, рассказал, насколько реальным является бой Усика в Киеве.

Именно в Киев на НСК "Олимпийский" Усик приглашал британца Джо Джойса. Последний не спешит принимать предложение украинца.

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Шанс есть!

По словам Красюка, бой Усика в Украине зависит от уровня рациональности такой идеи.

"Главный вопрос здесь заключается в рациональности. Да, у нас есть мечта, которая еще была у братьев Кличко. У Усика тоже есть такая же мечта. Он хочет провести поединок у себя на родине, а также у нас есть замечательная арена", – сказал Красюк.

По его словам, вполне реально, что Усик проведет бой в Украине. Однако для этого должен сойтись ряд факторов.

Есть ли на это шанс? Насколько он велик? Нужно, чтобы многие факторы сошлись, надо выиграть торги, а также чтобы ситуация по пандемии немного успокоилась,

– добавил промоутер.

В завершение Красюк заявил, что постоянно общается о бое Усика в Украине с главой Matchroom Boxing Эдди Хирном.

"Могу сказать, что с Эдди Хирном мы такие разговоры вели и продолжаем обсуждать такую возможность", – резюмировал промоутер.

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Что известно о следующем бое Усика

Украинский боксер – официальный претендент на титул WBO, который удерживает Энтони Джошуа. Британец, как известно, принял решение сразиться с чемпионом мира по версии WBC.

Если боксеры объявят дату и место поединка, то Усик получит "зеленый свет" для проведения своего поединка. Украинец может встретиться с Джо Джойсом за временный титул WBO.



Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24​