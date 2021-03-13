С организацией поединка между Александром Усиком и Джо Джойсом возникли проблемы. До сих пор нет информации, когда состоится бой и вообще выйдут ли боксеры на ринг.

Может, он хочет этого в своих мыслях

Фрэнк Уоррен, промоутер Джойса, прокомментировал переговоры о поединке с Усиком. В частности, он высказался касательно комментария Александра Красюка.

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Менеджер Усика убежден, что распределение гонорара за бой должно быть 93 на 7 в пользу украинца. У Джойса откровенно удивлены такими числами.

Я никогда не слышал о том, чтобы делить гонорар в пропорции 93:7. Может, он хочет этого в своих мыслях. У нас идет обсуждение с командой менеджеров Усика,

– сказал Уоррен.

Уоррен сообщил, что команда Джойса сделала предложение Усику и ждет ответа украинца. Он отметил, что судьба поединка зависит от Усика.

"Я не знаю, насколько мы близки к этому бою. Это зависит от них. Предложение сделано, а дальше посмотрим. Мы этого хотим. WBO анонсировала этот бой, и мы хотим его устроить. Все эти проволочки – я не знаю, что происходит", – отметил промоутер.

Вместе с тем, Уоррен поставил под сомнение, что Усик и его команда преследуют одинаковые цели.

"Я не знаю, находятся ли они на одной волне как команда. Я понятия не имею, и, если честно, меня это не интересует. Это их дела, а не мои. Мы просто хотим организовать бой", – резюмировал Уоррен.

Идея с боем Усика возникла совсем недавно. Она непосредственно связана с потенциальным поединком между Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Джошуа предстоит провести защиту титула WBO против Усика. Но чтобы Джошуа и Фьюри могли определить абсолютного чемпиона, в WBO решили, что Усику следует драться с Джойсом.

Следовательно, на кону поединка Усика и Джойса должен быть титул временного чемпиона мира. Однако бой объявят только после того, как договорятся Фьюри и Джошуа.

Пока оба британца не заключили соглашение.



Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24