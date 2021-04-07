Джеймс Алі Башир, колишній тренер Олександра Усика, дав прогноз на бій українця з Джо Джойсом. Боксери можуть зустрітися влітку 2021 року.

Усик може стати чемпіоном світу

Алі Башир розповів, що від самого початку роботи з Усиком бачив потенціал в українця для того, щоб той став чемпіоном світу у важкій вазі. Як відомо, Усик став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі.

До речі Продовжуємо обговорювати з Хірном можливість проведення бою Усика в Києві, – Красюк

"Коли в Олександра було тільки декілька професійних боїв, я вже говорив: у нього є все, щоб стати чемпіоном світу у важкій вазі. Він здатний, технічний. Зараз у мене ті ж бачення: Усик може стати чемпіоном світу у хевівейті", – розповів тренер.

Джеймс Алі Башир вважає, що бій Усика з Джойсом відрізнятиметься від того, що боксери провели на любительському рівні. Тоді Усик впевнено виграв по очках.

Я думаю, що його бій проти Джойса буде більш жорстким, ніж у любителях. Саша розгадає Джойса до половини бою, а потім відведе його в школу, вигравши одноголосним рішенням суддів, але це може бути і пізній нокаут,

– вважає Алі Башир.

Разом з тим, тренер вважає Усика загадковим спортсменом і переконаний, що українець увійде в історію боксу.

"Олександр Усик дуже загадковий як спортсмен. Я знаю це, тому що тренував його 3 роки. А зараз я навіть більше переконаний у цьому. Ми разом змогли скласти солодку музику, і за фактом ніхто інший не може дублювати нашу хімію у роботі. Але, я дійсно вірю, що у майбутньому Усик стане великим на всі часи", – резюмував тренер.

Що відомо про бій Усик – Джойс

Боксери можуть зустрітися у поєдинку за тимчасовий титул чемпіона світу WBO. За попередньою інформацією, бій Усика з Джойсом не оголосять поки Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі не узгодять свій поєдинок.

Усик хоче провести бій з Джойсом у Києві на НСК "Олімпійський". Також команда українця прагне, щоб організатор поєдинку визначався на промоутерських торгах.

Команда Олександра розглядає розподіл гонорару у співвідношенні 80/20 на свою користь. У команді Джойса не оцінили побажання Усика.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24