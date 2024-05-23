"Красно-синие" под руководством Тьяго Мотты впервые за 60 лет квалифицировались в Лигу чемпионов. Однако в самом престижном европейском клубном турнире будут играть уже с другим наставником.

Читайте также Вписали себя в историю, – Гасперини о победе в ЛЕ, где было установлено несколько рекордов

Будущее Мотты

Пресс-служба Болоньи сообщила, что 41-летний специалист покинет команду в конце сезона. Он решил не продлевать соглашение, которое истекает 30 июня 2024 года.

По информации ряда итальянских СМИ, тренер должен возглавить Ювентус в следующем сезоне. "Старая синьора" накануне уволила Массимилиано Аллегри сразу после завоевания Кубка Италии.

На эту должность одним из приоритетных вариантов считался экс-тренер Шахтера Роберто Де Дзерби, однако все идет к тому, что этого не произойдет. Кто будет возглавлять Болонью в следующем сезоне пока неизвестно.

Справка. Последним матчем Тьяго Мотты на посту тренера Болоньи станет встреча с Дженоа на выезде. Она состоится 24 мая и начнется в 21:45.

Напомним, Мотта возглавил "красно-синих" в сентябре 2022 года. В прошлом сезоне команда также продемонстрировала достойный результат и финишировала девятой.

Отметим, что Ювентус сейчас идет четвертым и уступает Болонье только по дополнительным показателям.