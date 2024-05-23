"Червоно-сині" під керівництвом Тьяго Мотти вперше за 60 років кваліфікувалися в Лігу чемпіонів. Проте в найпрестижнішому європейському клубному турнірі гратимуть уже з іншим наставником.

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Майбутнє Мотти

Пресслужба Болоньї повідомила, що 41-річний спеціаліст залишить команду в кінці сезону. Він вирішив не продовжувати угоду, яка закінчується 30 червня 2024 року.

За інформацією низки італійських ЗМІ, тренер має очолити Ювентус у наступному сезоні. "Стара синьйора" напередодні звільнила Массіміліано Аллегрі одразу після здобуття Кубка Італії.

На цю посаду одним з пріоритетних варіантів вважався екстренер Шахтаря Роберто Де Дзербі, проте все йде до того, що цього не станеться. Хто очолюватиме Болонью у наступному сезоні наразі невідомо.

Довідка. Останнім матчем Тьяго Мотти на посту тренера Болоньї стане зустріч із Дженоа на виїзді. Вона відбудеться 24 травня та розпочнеться о 21:45.

Нагадаємо, Мотта очолив "червоно-сині" у вересні 2022 року. У минулому сезоні команда також продемонструвала гідний результат і фінішувала дев'ятою.

Зазначимо, що Ювентус наразі йде четвертим та поступається Болоньї лише за додатковими показниками.