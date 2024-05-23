Итальянская команда одержала уверенную победу со счетом 3:0. Хет-триком отметился Адемола Лукман.

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Историческая ночь в Ирландии

После финального свистка триумф своей команды прокомментировал главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини. Для него этот трофей стал первым в тренерской карьере.

Я очень горжусь всей Италией. Победа с Аталантой, пожалуй, одна из футбольных сказок. Думаю, мы вписали себя в историю даже благодаря тому, как именно выиграли. Мы обыграли Спортинг, который является чемпионом Португалии. Мы играли против Ливерпуля, когда он был лидером АПЛ. Мы играли против Марселя, который является очень хорошей командой, а теперь обыграли чемпионов Германии. Победа над такими великими командами добавляет блеска нашим достижениям,

– сказал Гасперини.

Отметим, что титул стал историческим не только для Гасперини, но и всего турнира. Итальянец стал самым старшим тренером, кто выигрывал Лигу Европы/Кубок УЕФА (66 лет 117 дней).

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