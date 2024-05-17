15 мая туринский Ювентус завоевал Кубок Италии, победив в финале Аталанту со счетом 1:0. А уже через два дня после получения трофея клуб сообщил об увольнении главного тренера Массимилиано Аллегри.

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Аллегри указали на дверь из-за скандального поведения

Руководству "бьянконери" не понравилось поведение 56-летнего специалиста во время и после финала Кубка Италии.

"Увольнение произошло из-за определенного поведения во время и после финала Кубка Италии, которое клуб считает несовместимым с ценностями Ювентуса, и поведением, которое должны принять те, кто его представляет.

Завершается период сотрудничества, который начался в 2014 году, возобновился в 2021 году и завершился после трех последних сезонов вместе с финалом Кубка Италии.

Компания желает Массимилиано Аллегри удачи в его будущих проектах", – говорится в официальном сообщении клуба.

Аллегри подвели эмоции