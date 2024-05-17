15 мая туринский Ювентус завоевал Кубок Италии, победив в финале Аталанту со счетом 1:0. А уже через два дня после получения трофея клуб сообщил об увольнении главного тренера Массимилиано Аллегри.
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Аллегри указали на дверь из-за скандального поведения
Руководству "бьянконери" не понравилось поведение 56-летнего специалиста во время и после финала Кубка Италии.
"Увольнение произошло из-за определенного поведения во время и после финала Кубка Италии, которое клуб считает несовместимым с ценностями Ювентуса, и поведением, которое должны принять те, кто его представляет.
Завершается период сотрудничества, который начался в 2014 году, возобновился в 2021 году и завершился после трех последних сезонов вместе с финалом Кубка Италии.
Компания желает Массимилиано Аллегри удачи в его будущих проектах", – говорится в официальном сообщении клуба.
Аллегри подвели эмоции
- Во время финала Кубка Италии Аллегри не понравилось решение арбитра. Тренер на эмоциях сорвал пиджак, подбежал к резервному судье и начал кричать ему в лицо. За это специалист получил красную карточку.
- Кроме того, Аллегри повздорил со спортивным директором Ювентуса Кристиано Джунтоли и продемонстрировал ему неприличный жест. Также Аллегри успел поспорить с журналистом Tuttosport, которому пригрозил "оторвать уши и ударить в лицо".
- Отметим, что второй период работы Аллегри в Ювентусе длился с 2021 года. Однако он оказался менее успешным, чем первый. За три года опытный специалист завоевал лишь один трофей – Кубок Италии-2024.