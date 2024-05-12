В чемпионате Италии в эти выходные проходят матчи 36 тура Серии А. Центральной встречей уик-энда стала битва между Аталантой и Ромой, которые претендуют на путевки в Лигу чемпионов, пишет 24 Канал.

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Аталанта бьет прямого конкурента

Благодаря удачным выступлениям итальянских команд в еврокубках в этом сезоне Серия А получила возможность отправить аж пять представителей в главный еврокубок. Два места уже гарантировали себе Интер и Милан.

В свою очередь Рома и Аталанта делили между собой 5-6 места перед туром, хотя у бергамасков еще есть матч в запасе. Кроме того, у команды Гасперини остается и запасной путь в Лигу чемпионов, если команда триумфует в финале Лиги Европы против Байера.

Впрочем "богиня" решила не откладывать решение дел на бой с немцами. Аталанта смогла переиграть прямого конкурента в Серии А со счетом 2:1. Дублем в первом тайме отметился Де Кетеларе, тогда как за Рому после перерыва забил Пеллегрини с пенальти.

Исторический успех Болоньи

Эта победа еще не гарантировала Аталанте место в главном евротурнире. А вот поражение Ромы обеспечило путевками в Лигу чемпионов Болонью и Ювентус. Оба клуба за два тура до финиша опережают "волков" на 7 очков, поэтому точно не опустятся ниже пятого места.

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Туринцы возвращаются в Лигу чемпионов спустя год перерыва. А вот для подопечных Тьяго Мотты выход в ЛЧ является дебютным в ее истории. Кроме того, Болонья в принципе не играла в еврокубках с 1999 года.

Италия отправит шесть клубов в ЛЧ?

Поэтому вместе с миланскими командами, а также Болоньей и Ромой в Лигу чемпионов от Италии попадут Аталанта или Рома. Существенное преимущество на стороне бергамасков. Они идут впереди в трех баллах, имеют преимущество в личных встречах да еще и сыграли на матч меньше.

Впрочем, есть и вариант, при котором Аталанта и Рома вместе попадут в Лигу чемпионов. Для этого "волки" должны надеяться, что подопечные Гасперини финишируют пятыми в Серии А и выиграют Лигу Европы. В таком случае Италию в ЛЧ представят шесть клубов.