29 марта 2023 года на 92-ом годе жизни перестало биться сердце легендарного тренера по художественной гимнастике Альбины Дерюгиной. 24 Канал вспомнил основные вехи жизни и деятельности выдающейся украинки.

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Ранние годы

Альбина Николаевна родилась 16 марта 1932 года в городе Макеевке Донецкой области. Будущая легенда художественной гимнастики хорошо училась в школе. Большое место в ее жизни занимал спорт. В школьные годы она начала заниматься художественной гимнастикой. Вот как Альбина Николаевна вспоминала ранние годы:

В то время художественная гимнастика отличалась от той гимнастики, которую мы видим сейчас. Тогда в программе были акробатические элементы – прыжки с подкидного мостика, перевороты, сальто, произвольные упражнения. Выбор предмета ограничивался только фантазией спортсменок и тренеров. Были неожиданные решения: шарфы на палочках, мяч, одетый на скакалку, огромные мячи золотого цвета, обшитые мячами блестками, булавы-снежины, широкая лента-шарф,

– рассказывала тренер.

Альбина Дерюгина в молодости

Досадная травма помешала добиться ей значительных высот в спортивной карьере. Своих величайших достижений Альбина Николаевна достигла в качестве тренера.

Выбор всей жизни

В 1950 году юная Альбина поступила в Днепропетровский техникум физической культуры на отделение художественной гимнастики. Будучи отличницей, продолжила образование в Киевском институте физкультуры. Серьезная тренерская деятельность началась сразу после окончания учебы. Сначала Альбину Николаевну направили тренером по художественной гимнастике в Киевский политехнический институт. Через год она перешла в спортивное общество "Спартак", где проработала 30 лет.

Первой воспитанницей Дерюгиной, попавшей в сборную СССР, была Зоя Розинко. Следующие годы принесли подлинное признание тренерского таланта Альбины Николаевны. В 1973 году чемпионкой мира по групповым упражнениям стала ее ученица Жанна Васюра.

Любимая ученица

Настоящей звездой художественной гимнастики 1970-х стала дочь Альбины Николаевны – Ирина. Любимая ученица выиграла все возможные состязания и стала гимнасткой номер один в мире. По итогам турниров 1977 и 1979 годов завоевала титул двукратной абсолютной чемпионки мира. После завершения спортивной карьеры дочь стала первой помощницей для матери в созданной "Школе Дерюгиных".

Альбина Дерюгина вместе с дочерью Ириной / instagram.com/irina.deriugina

Среди самых известных воспитанниц Альбины Дерюгиной и ее дочери Ирины стоит отметить Александру Тимошенко (олимпийская чемпионка 1992 года), Оксану Скалдину (бронзовый олимпийский призер 1992 года), Анну Бессонову (бронзовый олимпийский призер и абсолютная чемпионка мира 2007 года), Анну Ризаддинову (бронзовый олимпийский призер 2016 года).

Тренерский тандем Альбины и Ирины Дерюгиных / Instagram.com/irina

Олимпийская семья Дерюгиных

Альбина Николаевна была замужем за Иваном Константиновичем Дерюгиным – олимпийским чемпионом по современному пятиборью. В их браке родилась Ирина Ивановна Дерюгина – единственная гимнастка СССР, дважды становившаяся абсолютной чемпионкой мира. Внучка Альбины Николаевны – Ирина Блохина тоже продолжила спортивную династию. В "Школе Дерюгиных" она занимается постановкой номеров спортсменок.

Династия Дерюгиных / instagram.com/irina.deriugina

Даже в почтенном возрасте Альбина Дерюгина продолжала работать со своими воспитанниками. До последнего дыхания заслуженная тренер Украины, которую называют "мамой художественной гимнастики", оставалась в спорте.

Альбина Дерюгина / instagram.com/irina.deriugina

Легенда мировой художественной гимнастики Альбина Дерюгина