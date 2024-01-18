Могу только гордиться, – Монфис признался, чем его поразила Свитолина за последний год

В воскресенье, 14 января, начался первый турнир серии Grand Slam в 2024 году. Участие в Открытом чемпионате Австралии в основной сетке приняла звездная семейная пара Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса.

Французский спортсмен прекратил свои выступления после поражения во втором круге соревнований, Элина же продолжает бороться за титул и пробилась в 1/16 финала. Следующей соперницей украинки станет швейцарская теннисистка Виктория Голубич.

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Монфис в восторге от Свитолиной

Накануне звездная семья вместе сходила на интервью. Теннисисты пообщались с пресс-службой Australian Open, где Гаэль, в частности, рассказал, что его больше всего поражает в Элине. Француз назвал качество украинки, которое заставляет его чувствовать гордость за жену.

Более всего поразила нацеленность Элины на возвращение, на то, чтобы снова жертвовать собой на корте так быстро после рождения ребенка. Это невероятно. И в то же время Элина успевает быть матерью, и это безумие. Я могу только гордиться,

– сказал Монфис.

. Ранее муж Элины Свитолиной в своем блоге рассказал, какие жизненные уроки ему дала украинская теннисистка в отношениях.

Напомним, что в 1/16 финала Australian Open сыграют сразу 4 украинских теннисистки в одиночном разряде. Кроме Элины Свитолиной в третий круг турнира пробились Леся Цуренко, Марта Костюк и Даяна Ястремская – это исторический рекорд на турнирах серии Grand Slam для нашей страны.

Что известно об отношениях Свитолиной и Монфиса