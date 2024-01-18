Французький спортсмен припинив свої виступи після поразки у другому колі змагань, Еліна ж продовжує боротися за титул та пробилася в 1/16 фіналу. Наступною суперницею українки стане швейцарська тенісистка Вікторія Голубіч.

Читайте також Не бачив ще таких тенісисток у сучасній історії, – Стаховський про яскраве повернення Світоліної

Монфіс у захваті від Світоліної

Напередодні зіркова родина разом сходила на інтерв'ю. Тенісисти поспілкувалися з пресслужбою Australian Open, де Гаель, зокрема, розповів, що його найбільше вражає в Еліні. Француз назвав якість українки, яка змушує його відчувати гордість за дружину.

Найбільше вразила націленість Еліни на повернення, на те, щоб знову жертвувати собою на корті так швидко після народження дитини. Це неймовірно. І водночас Еліна встигає бути матір'ю, і це божевілля. Я можу тільки пишатися,

– сказав Монфіс.

Цікаво. Раніше чоловік Еліни Світоліної у своєму блозі розповів, які життєві уроки йому дала українська тенісистка у стосунках.

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу Australian Open зіграють одразу 4 українські тенісистки в одиночному розряді. Окрім Еліни Світоліної до третього кола турніру пробилися Леся Цуренко, Марта Костюк та Даяна Ястремська – це історичний рекорд на турнірах серії Grand Slam для нашої країни.

Що відомо про стосунки Світоліної та Монфіса