15 октября 2022 года Элина Свитолина впервые стала мамой. Украинская теннисистка быстро вернулась на корт после рождения дочери Скай. Но никто не ожидал, что камбек украинки будет столь молниеносным и ярким. В том числе бывший теннисист Сергей Стаховский, не скрывающий своего приятного удивления от игры землячки.

Достойно внимания Солидный уровень от украинки: Свитолина на классе пробилась в 1/16 финала Australian Open-2024

Стаховский поражен молниеносным возвращением Свитолиной на корт

После перерыва Элина сразу же вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос и полуфинал Уимблдон. Такие результаты удивительны и удивляют не только болельщиков тенниса, но и соперниц Свитолиной.

Стаховский верит, что в новом сезоне первая ракетка Украины покажет лучшие выступления, чем были в прошлом 2023 году.

Я не видел еще таких теннисисток в современной истории, которые после рождения ребенка в столь короткое время так быстро восстанавливались и приобретали опять такую замечательную физическую форму. Есть надежда, большие надежды лично у меня, что в этом году Свитолина продемонстрирует еще лучшие результаты, чем были в 2023-м,

– заявил Стаховский.

Сергей также отметил, что Элина является мощным послом Украины на мировой спортивной арене. Однако не стоит умалять старания других украинских теннисисток – Марты Костюк, Леси Цуренко, Даяны Ястремской, Дарьи Снигур и Юлии Стародубцевой.

Любопытно! Стаховский вспомнил выход всех семи теннисисток в основную сетку Australian Open-2024, которая в самом разгаре. Что являлось национальным рекордом в женском теннисе. Отметим, что в 1/16 финала AO-2024 пробились три украинки – Свитолина, Костюк и Цуренко.

Какие шансы Свитолиной на победу на Australian Open-2024

Бывший капитан мужской сборной Украины по теннису оценил шансы Свитолиной на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне.

Стаховский заверил, что у Элины есть все предпосылки, чтобы стать победительницей AO-2024. Также Сергей привел пример нескольких сенсационных матчей на старте основания Australian Open-2024. Среди них сложная победа серба Новака Джоковича и неожиданная победа украинки Дайаны Ястремской над Маркетой Вондроушовой.

Понимаете, каждый матч, каждую соперницу следует рассматривать в отдельности. Я не вижу сейчас таких оппоненток для Свитолиной, которых она боялась бы или не могла обыграть, которые были бы для нее не удобны. Здесь вопрос лежит в другой плоскости. К примеру, расписание поединков. Условия, по которым будет проходить игра,

– заметил украинский защитник.

Стаховский уверен, что в 2024-м теннисные поклонники увидят Свитолину в финале одного из турниров Grand Slem.

Обратите внимание! В 1/16 финала Australian Open-2024 Элина Свитолина сыграет против победительницы матча чешки Екатерины Синяковой (Чехия) и швейцарки Виктории Голубич, тоже играющих 18 января.