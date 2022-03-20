"Если война не закончится, то боксеры вернутся в терроборону"

Промоутер отметил, что соответствующее решение было согласовано с министром культуры Украины. Оба боксера вернулись в родную страну после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

К теме Ломаченко может уехать из Украины, чтобы подготовиться к поединку против Камбососа

Усик и Ломаченко вступили в ряды территориальной обороны своих городов.

Хотя Александр должен был защищать звание чемпиона мира в тяжелом весе от Энтони Джошуа, тогда как Василий – драться за титулы в легком весе против Джорджа Камбососа.

Ранее сообщалось, что Ломаченко получил шанс уехать из страны, чтобы подготовиться к поединку против австралийца. Теперь у этой возможности и Усик.

Арум рассказал, что правительство Украины разрешит выезд боксерам для проведения титульных поединков. Несмотря на то, что уезжать из страны не могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

"Правительство Украины сотрудничает с нами, как и с Ломаченко и Усиком. Они понимают, что их выезд из Украины для тренировок и участия в поединках – огромный рекламный ход. Надеюсь, война закончится, а если нет, то они вернутся в территориальную оборону", – сказал специалист.

Однако боксеры еще не сообщали промоутеру о своем решении.

Не знаю, что они решат, согласятся ли на предложение покинуть страну и тренироваться к поединкам. Все они герои. Каждый здесь, в Соединенных Штатах, а также во всем мире, поддерживает Украину. Украинцы показывают, насколько храбры они,

– добавил промоутер.

Что известно о предстоящих поединках украинцев