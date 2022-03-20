"Если война не закончится, то боксеры вернутся в терроборону"
Промоутер отметил, что соответствующее решение было согласовано с министром культуры Украины. Оба боксера вернулись в родную страну после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
К теме Ломаченко может уехать из Украины, чтобы подготовиться к поединку против Камбососа
Усик и Ломаченко вступили в ряды территориальной обороны своих городов.
Хотя Александр должен был защищать звание чемпиона мира в тяжелом весе от Энтони Джошуа, тогда как Василий – драться за титулы в легком весе против Джорджа Камбососа.
Ранее сообщалось, что Ломаченко получил шанс уехать из страны, чтобы подготовиться к поединку против австралийца. Теперь у этой возможности и Усик.
Арум рассказал, что правительство Украины разрешит выезд боксерам для проведения титульных поединков. Несмотря на то, что уезжать из страны не могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.
"Правительство Украины сотрудничает с нами, как и с Ломаченко и Усиком. Они понимают, что их выезд из Украины для тренировок и участия в поединках – огромный рекламный ход. Надеюсь, война закончится, а если нет, то они вернутся в территориальную оборону", – сказал специалист.
Однако боксеры еще не сообщали промоутеру о своем решении.
Не знаю, что они решат, согласятся ли на предложение покинуть страну и тренироваться к поединкам. Все они герои. Каждый здесь, в Соединенных Штатах, а также во всем мире, поддерживает Украину. Украинцы показывают, насколько храбры они,
– добавил промоутер.
Что известно о предстоящих поединках украинцев
- Усик в сентябре 2021-го победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.
- Однако британский боксер активировал опцию о реванше. которая была прописана в договоре. Следующий поединок должен был состояться уже весной 2022 года, но его дата и место не были согласованы.
- Ломаченко перед началом войны согласовал условия сражения с Камбососом. Бой за чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в легком весе должен был состояться в начале июня в Австралии.