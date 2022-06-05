Камбосос: Никто другой не смог бы сделать что-нибудь подобное

Девин Хейни является новым абсолютным чемпионом мира в легком весе. Австралийский Мельбурн стал удачливым городом для американского боксера, а родные трибуны не помогли Джорджу Камбососу.

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Хейни по единогласному решению судей одержал победу, которую с достоинством принял Камбосос. После оглашения результатов австралиец заговорил о реванше.

В контракте сражения был прописан такой пункт, а вторую встречу тоже должна принять Австралия. Однако реванш мог состояться только при условии, если Джордж проигрывает, что он и сделал. Потому реванша быть. Второе сражение между Камбососом и Хейни может состояться до конца 2022 года.

До конца ноября мы повторим это. Я нанес ему удар. Никто другой не смог бы сделать что-нибудь подобное. Для него, Лопеса и Ломаченко было слишком много политики. Давайте это сделаем. Давайте болельщикам отличную борьбу,

– заявил австралийский боксер.

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