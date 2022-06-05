Камбосос: Никто другой не смог бы сделать что-нибудь подобное
Девин Хейни является новым абсолютным чемпионом мира в легком весе. Австралийский Мельбурн стал удачливым городом для американского боксера, а родные трибуны не помогли Джорджу Камбососу.
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Хейни по единогласному решению судей одержал победу, которую с достоинством принял Камбосос. После оглашения результатов австралиец заговорил о реванше.
В контракте сражения был прописан такой пункт, а вторую встречу тоже должна принять Австралия. Однако реванш мог состояться только при условии, если Джордж проигрывает, что он и сделал. Потому реванша быть. Второе сражение между Камбососом и Хейни может состояться до конца 2022 года.
До конца ноября мы повторим это. Я нанес ему удар. Никто другой не смог бы сделать что-нибудь подобное. Для него, Лопеса и Ломаченко было слишком много политики. Давайте это сделаем. Давайте болельщикам отличную борьбу,
– заявил австралийский боксер.
Главное о бое Камбосос – Хейни
- Перед поединком между боксерами вспыхнула словесная перепалка во время пресс-конференции.
- Камбосос вообще мог не выйти на ринг. На традиционной процедуре взвешивания Джорджу пришлось снимать нижнее белье, чтобы уложиться в весовые рамки.
- На ринге Хейни тоже выглядел более интересно, что также не могли не заметить судьи, единогласно отдавшие победу Дэвину – 116:112, 118:110, 116:112.
- Интересно, что соперником австралийца мог быть отнюдь не Хэйни. Сначала Ломаченко должен был выйти на ринг против уже бывшего абсолютного чемпиона мира по легкому весу, но отказался от поединка. Василий остался защищать Украину от России, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в нашу страну.