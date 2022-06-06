Арум готов взяться за мегабий

В ночь на 5 июня Дэвин Хейни отобрал чемпионские титулы у Джорджа Камбососа и звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. По информации журналиста Майкла Бенсона, уже в следующем поединке Василий Ломаченко может попытаться вернуть свои пояса.

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Сам глава Top Rank Боб Арум готов взяться за организацию этого боя между украинцем и новоиспеченным чемпионом мира.

Боб Арум сообщил, что хотел бы устроить бой Дэвин Хейни - Василий Ломаченко за титулы Хейни WBA, WBC, IBF и WBO в легком весе,

– написал Бенсон.

Правда, в контракте на бой Камбосос – Хейни был прописан реванш в случае поражения Джорджа. Что и случилось. Судьи по единогласному решению отдали победу Дэвину, который выглядел на ринг гораздо интереснее, чем его австралийский соперник.

Камбосос с уважением принял свое поражение, поблагодарил американца за бой и намекнул на реванш. Австралиец, проигравший на глазах родных болельщиков, анонсировал, что второе противостояние состоится еще до ноября 2022 года.

Хейни мог не стать чемпионом, если бы не Ломаченко