Футболисты сборной Украины без особых усилий разгромили Молдову со счетом 4:0. Одним из авторов голов стал вингер Жироны Виктор Цыганков, пишет 24 Канал.
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Цыганков: Было важно подготовиться к Евро
На 43-й минуте поединка Цыганков сыграл в стеночку с Судаковым и пробил мимо голкипера хозяев поля. Двое защитников Молдовы, которые пытались помешать удару, остались в роли статистов.
После матча Цыганков прокомментировал победу "сине-желтых" и свой забитый мяч.
Забили быстрый мяч, стало легче играть. Владели инициативой, имели возможность проверить себя и довольны, что смогли выиграть. В принципе нормальная игра, никто не хочет проигрывать, хоть и товарищеский матч. Было важно себя подготовить к Евро, там никто не будет играть полусилу,
– заметил Цыганков в послематчевом комментарии.
Вингер Жироны надеется, что сборная Украины сделает подарок своим болельщикам на Евро-2024. Футболисты понимают всю ответственность, которую они несут.
Также Виктор прокомментировал свой забитый гол и взаимодействие с Судаковым.
"Комбинация во время моего гола ... С ребятами легко играть, все знают, что делать в конкретной ситуации. Доволен, что смогли забить такой гол и надеюсь в будущем будем забивать еще такие голы", – сказал Цыганков.
Когда Украина стартует на Евро-2024
- Напомним, что сборная Украины начнет свое выступление на Евро-2024 17 июня. В первом поединке подопечные Сергея Реброва сыграют против Румынии.
- В следующем туре группового раунда "сине-желтые" встретятся со Словакией. Этот матч состоится 21 июня.
- Третьим соперником украинцев по группе Е будет Бельгия. Команды сыграют свой поединок 26 июня.