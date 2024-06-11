Футболисты сборной Украины без особых усилий разгромили Молдову со счетом 4:0. Одним из авторов голов стал вингер Жироны Виктор Цыганков, пишет 24 Канал.

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Цыганков: Было важно подготовиться к Евро

На 43-й минуте поединка Цыганков сыграл в стеночку с Судаковым и пробил мимо голкипера хозяев поля. Двое защитников Молдовы, которые пытались помешать удару, остались в роли статистов.

После матча Цыганков прокомментировал победу "сине-желтых" и свой забитый мяч.

Забили быстрый мяч, стало легче играть. Владели инициативой, имели возможность проверить себя и довольны, что смогли выиграть. В принципе нормальная игра, никто не хочет проигрывать, хоть и товарищеский матч. Было важно себя подготовить к Евро, там никто не будет играть полусилу,

– заметил Цыганков в послематчевом комментарии.

Вингер Жироны надеется, что сборная Украины сделает подарок своим болельщикам на Евро-2024. Футболисты понимают всю ответственность, которую они несут.

Также Виктор прокомментировал свой забитый гол и взаимодействие с Судаковым.

"Комбинация во время моего гола ... С ребятами легко играть, все знают, что делать в конкретной ситуации. Доволен, что смогли забить такой гол и надеюсь в будущем будем забивать еще такие голы", – сказал Цыганков.

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