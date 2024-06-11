Футболісти збірної України без особливих зусиль розгромили Молдову з рахунком 4:0. Одним з авторів голів став вінгер Жирони Віктор Циганков, пише 24 Канал.

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Циганков: Було важливо підготуватися до Євро

На 43-й хвилині поєдинку Циганков зіграв у стіночку із Судаковим та пробив повз голкіпера господарів поля. Двоє захисників Молдови, які намагалися завадити удару, залишилися в ролі статистів.

Після матчу Циганков прокоментував перемогу "синьо-жовтих" та свій забитий м'яч.

Забили швидкий м'яч, стало легше грати. Володіли ініціативою, мали змогу перевірити себе і задоволені, що змогли виграти. В принципі нормальна гра, ніхто не хоче програвати, хоч і товариський матч. Було важливо себе підготувати до Євро, там ніхто не буде грати напівсилу,

– зауважив Циганков у післяматчевому коментарі.

Вінгер Жирони сподівається, що збірна України зробить подарунок своїм уболівальникам на Євро-2024. Футболісти розуміють усю відповідальність, яку вони несуть.

Також Віктор прокоментував свій забитий гол та взаємодію із Судаковим.

"Комбінація під час мого голу...З хлопцями легко грати, всі знають, що робити в конкретній ситуації. Задоволений, що змогли забити такий гол і сподіваюся в майбутньому будемо забивати ще такі голи", – сказав Циганков.

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