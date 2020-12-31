2020-й год оказался одним из самых сложных для развития женского футзала в Украине. Год, который мог стать летальным для этого вида спорта среди женских команд.

2020-й год начался довольно позитивно и давал надежду на стремительное развитие женского футзала в Украине. Но пандемия коронавируса решила иначе. Дальше было время, похожее на страшный сон: остановка чемпионата, нехватка денег, исчезновение клубов, непонятно долгое решение относительно нового сезона. На паркет девушки вернулись почти после 9-месячного перерыва. Столь длительное время без футзала является недопустимо долгим для профессиональных спортсменок.

Несмотря на не слишком хороший год, Спорт 24 решил вспомнить 365 дней, которые перевернули развитие женского футзала в Украине с ног на голову. Поехали!

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Надежда на светлое будущее

Lviv Freedom Cup-2020

Новый 2020-й год начался с матчей национальных команд на турнире Lviv Freedom Cup. По словам девушек, организация соревнований была на самом высоком уровне, соперницы показывали великолепный футзал. За звание лучшей посоревновались 6 сборных. Ими стали Украина, Венгрия, Италия, Чехия, Словакия и Финляндия.

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Подопечные Олега Шайтанова отлично стартовали во Львове – победа над Венгрией. С первых минут Украина показала на поле, кто хозяйки, но все никак не могли реализовать свои моменты. Большая заслуга в этом вратаря Венгрии. В конце первого тайма украинки все же вышли вперед. Голом отметилась Анна Шульга. После перерыва футзалистки из Украины увеличили преимущество. Результативные удары в свой актив записали Юлия Дударчук (теперь – Костюк), Кристина Еременко и дубль на счету Ксении Гриценко. Венгерки смогли забить гол престижа, но не больше – 5:1 победа украинской сборной.

Украина – Венгрия видеообзор

Победа над Финляндией и достойная игра в финале

Поединок начался не по плану украинок. Дважды наша команда была вынуждена догонять соперниц. Эмоции на поле и трибунах зашкаливали. Тут валерьянка не помогла бы. Но преданность и дисциплина украинок принесли желанный результат – победа. Результативными ударами отметились Шульга и Гриценко, которую можно назвать "героиней матча“, она забила четыре гола. Матч завершился победой украинок со счетом 5:2. Украина – в финале Lviv Freedom Cup!

Украина – Финляндия видеообзор

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В решающей встрече хозяек соревнований ждал самый сложный матч против Италии. В местном спорткомплексе "Галичина" был настоящий аншлаг на трибунах. Поэтому украинкам было вдвое тяжелее, нельзя было подвести фанатов. Девушкам это удалось даже несмотря на поражение – 2:4. Гриценко быстро открыла счет, но итальянки собрались и забили 4 гола в ответ. Украина смогла только немного сократить счет благодаря удару Шульги. Сборная Украины – серебряный призер турнира во Львове.

Украина – Италия видеообзор

В феврале официально объявили, что "сборницы" снова вернутся в город Льва, чтобы провести матчи основного раунда отбора на Евро-2021.

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Украина

Финляндия

Чехия

Победитель группы С (предыдущего раунда – Гибралтар/Казахстан/Бельгия)

Поединки для украинских девушек должны были начаться в начале осени с 1 – 6 сентября. Но пандемия коронавируса внесла коррективы и полностью остановила все футзальные соревнования. Теперь до сих пор непонятно, когда же состоятся встречи и сам чемпионат Европы. Добавим, что на Евро-2019 украинки заняли четвертое место, уступив России в матче за 3-е место.

Недоигранный чемпионат Украины

После перерыва, вызванного поединками сборной, продолжился чемпионат Украины. Во второй этап Высшей лиги вышли 4 команды. Ими стали Будстар-НПУ (ныне – Кобра-НПУ), IMS-НУХТ (обе – Киев), Tesla-ЗХО (Харьков), ПЗМС (Полтава).

Команды смогли сыграть неполных два тура. После чего сезон был временно остановлен из-за COVID-19. Не доиграли и Кубок Украины, остановившись в полуфинале. В 1/2 финала должны были посоревноваться Кобра-НПУ, IMS-НУХТ, Tesla-ЗХО и ПЗМС.

Турнирная таблица до остановки (очки)

Кобра-НПУ – 20 Tesla-ЗХО – 8 IMS-НУХТ – 7 ПЗМС – 6

Почти 9 месяцев без матчей. Серьезно?

Из-за остановки чемпионата футзалистки были вынуждены тренироваться в домашних условиях, судьба продолжения чемпионата в течение 9 месяцев висела в воздухе. Ассоциация долго не понимала, как правильно поступить в этой сложной ситуации. Но их молчание не добавляло уверенности в завтрашнем дне любому клубу. Мужчины уже вернулись на площадку, а вот девушки продолжали сидеть без любимого дела.

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Большинство из-за нехватки зарплаты были вынуждены устроиться на другие работы и совмещать с самостоятельными тренировки. Девушки перешли в большой футбол, как это сделала, смело можно назвать ее легендой футзала, Юлия Титова. Казалось, что еще бы немного, и фанаты больше не увидели любимые команды на паркете. Но Ассоциация все-таки проснулась. По их решению "золото" сезона-2019/20 получили футзалистки Кобры-НПУ. В таких реалиях довольно справедливое решение. Команде Александра Ратича было сложно составить конкуренцию.

Долго представители колебались, что же делать со следующим сезоном, когда начинать, если клубы не имели места для подготовки. Все команды базировались в спорткомплексах местных университетов, которые были закрыты из-за карантина.

Веселая тренировка IMS-НУХТ смотрите видео

Когда уровень серьезности карантина несколько снизился, команды возобновили тренировочный процесс. Но ПЗМС в этом составе уже не было. Полтавский клуб не выдержал жесткой жизни и исчез с футзальной карты Украины. Только три команды в Высшей лиге? Вариант не слишком интересный для нового сезона. Ассоциация колебалась, будет ли решение объединить Первую и Высшую лиги правильным. Но все же взяли на себя ответственность и официально объявили, что новому сезону быть!

Откровенно говоря, мало верилось в такой план Ассоциации. До конца сложно будет понять, найдут ли клубы деньги, будет ли у девушек мотивация. План сработал. Клубы были поделены на 4 группы, в каждой из которых был представитель Высшей лиги, кроме одной.

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Хоккейные счета сезона-2020/2021

Команды начали набирать обороты и физическую форму, но счета встреч были разгромными – 21:1, 0:20, 18:1. И нет, это не хоккей, это футзал. Опытные клубы полностью обыгрывали соперниц. Команды провели три тура, некоторые сыграли два поединка из-за меньшего количества клубов в группе.

Лидеры всех групп

Группа 1 – Tesla-ЗХО (Харьков)

Группа 2 – КСДЮШОР Динамо-Тесла-2 (Харьков)

Группа 3 – IMS-НУХТ (Киев)

Группа 4 – Ладомир (Владимиро-Волынский)

Кто больше всего наколотил в воротах соперниц?

Группа 1 – Мочалова (ДЮСШ им. Бутовского), Костюк (Tesla-ЗХО) – по 8

Группа 2 – Подгорная, Макаренко (обе – КСДЮШОР Динамо-Тесла-2) – по 10

Группа 3 – Клипаченко (IMS-НУХТ) – 6

Группа 4 – Гирин (Ладомир) – 6

Кубок Украины. Матчи феноменальных камбэков

Кобра-НПУ автоматически вышла в финал турнира. Ладомир, который должен был стать их соперником, снялся с соревнований. Поэтому нужно было решить судьбу еще одного финалиста. Борьба развернулась между IMS-НУХТ и Tesla-ЗХО. Уже в первом поединке стало понятно, что болельщиков футзала ждут огненные матчи.

Минимальная победа киевлянок

В первой встрече первыми счет открыли киевские футзалистки. Юлия Шевченко мощно пробила в створ ворот, но Виктория Сагайдачная уверенно сыграла в защите. Правда, мяч отлетел прямо в ноги Анастасии Клипаченко, которая бильярдным ударом обыграла голкипера харьковского клуба – 1:0. Недолгой была радость хозяек. Харьковчанки сразу вышли в стремительную атаку, где на завершающей стадии как нельзя лучше сыграла Анастасия Калягина, и, обыграв вратаря Анастасию Терех, сравняла счет – 1:1.

Киевлянки все же вырвали победу за семь минут до завершения встречи. Ирина Дубицкая остроумно разыграла штрафной, отдав передачу под удар Юлии Дехтяр, которая нашла свободное место в воротах, куда и переправила мяч – 2:1.

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Второй поединок был еще более интересным. Футзалистки показывали интенсивную игру. но первого гола в матче пришлось ждать аж до 17-й минуты. Клипаченко обокрала Яну Дичко, вышла один на один с голкипером и хладнокровно реализовала 100-процентный момент – 1:0. Далее матч разворачивался по сценарию первого поединка – забили харьковчанки благодаря точному удару Таисии Бабенко. До перерыва Tesla-ЗХО вышла вперед благодаря Еременко.

После перерыва харьковчанки забили в третий раз – гол в активе Калягиной. Гости из столицы бросили все силы в атаку, выпустив пятого полевого, что дало результат. На 39-й минуте Дубицкая с фланга мощно пробила в ворота Теслы-ЗХО. Казалось, что Сагайдачная заберет мяч в руки, но круглый предательски вылетел из рук голкипера – 3:2. На последней минуте встречи снова Дубицкая была в центре внимания. Ирина отдала передачу на свободную Клипаченко, которая мастерски обыграла Сагайдачную – 3:3.

Сумасшедшая концовка матча поставила точку в полуфинальном матче – 3:3. IMS-НУХТ – в финале Кубка Украины. Теперь в решающем матче любителей футзала ждало киевское дерби, в котором встретились IMS-НУХТ и Кобра-НПУ.

Киевское дерби в финале Кубка Украины

Матч для подопечных Тараса Шпички был снова не слишком удачным. Хотя начало встречи давало надежду на положительный результат. Клипаченко проявила характер, сыграв на опережение. После перерыва Анна Каверзина удвоила счет. Дальше забивали исключительно соперницы. За три минуты счет был уже в пользу Кобры-НПУ. Результативными ударами отметились Вера Дятел и Мария Васковец. Еще один гол в свой пассив записала игрок IMS-НУХТ Дехтяр, которая срезала мяч в собственные ворота.

Еще один гол забила Виктория Дудка. Финальный свисток судьи зафиксировал победу Кобры-НПУ – 4:2. Но судьба трофея решалась в ответном матче на площадке IMS-НУХТ.

Кобра-НПУ – IMS-НУХТ видеообзор первого матча

Хозяйки паркета уверенно начали матч с двух мячей. Отличились Снежана Воловенко и Елена Павленко. Снова в центре внимания были Дятел и Дудка, которые благодаря великолепной игре сравняли счет. Теперь командам нужно было начинать все сначала.

После перерыва отличилась бывшая игрок IMS-НУХТ Александра Скибина. Она легко обыграла голкипера. Точку во встрече поставила Клипаченко, которая сместилась в центр штрафной и мощно пробила – голкипер была бессильна перед такой пушкой – 3:3. Как ни пытались хозяйки переломить ход игры, но не удалось. Кобра-НПУ – обладатель Кубка Украины.

Ответный матч финала Кубка Украины видеообзор

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Сорванные матчи сборной Украины

Главный наставник женской сборной Украины Олег Шайтанов решил организовать сбор и товарищеские поединки со сборной Португалии. Но опять не судилось. Команда должна была провести учебно-тренировочный сбор в Броварах 9 – 15 ноября, а после чего отправиться в столицу Португалии.

Если первое удалось провести, то со вторым не сложилось. Ассоциация футзала Украины решила отменить выездные матчи. Футзалистки были вынуждены довольствоваться только сборами в Броварах. Правда, девушки так соскучились по футзалом и сборной, что были рады увидеть друг друга в расположении главной команды страны.

Закулисье НТЗ в Броварах смотрите интересное видео

Подводя итоги сложного 2020-го года можно понять, что украинские футзалистки оказались "крепкими девушками", которые несмотря на трудности не бросили любимое дело. Их не сломали финансовые проблемы, огромный перерыв в футзале. Вот за что нужно просто полюбить этот вид спорта. Надеемся, что следующий 2021-й год будет более удачным для женского футзала в Украине.