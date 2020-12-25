В пятницу, 25 декабря, IMS-НУПТ сыграл второй поединок с Коброй-НПУ в финале Кубка Украины. Боевая ничья позволила команде Ратича одержать победу и стать обладательницей трофея.

IMS-НУХТ – Кобра-НПУ 3:3

Голы: Воловенко, 6, Павленко, 17, Клипаченко, 32 – Дятел, 18, Дудка, 20 (п), Скибина, 29

Перед решающим поединком Кобра-НПУ создала комфортное преимущество в счете – 4:2. Голами за них отличились Дятел, Васковец и Дудка. Еще однажды помогли соперницы, автогол в пассиве Дехтяр. За киевских конкуренток забивали Клипаченко и Каверзина. Поэтому на болельщиков украинского женского футзала ждало настоящее киевское дерби в финале Кубка Украины, пишет 24 канал.

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Камбэк гостей

Уже со старта поединка обе команды пошли в атаку. Гости были ближе к тому, чтобы открыть счет во встрече и еще увеличить преимущество над соперником. Футзалистки IMS-НУХТ пристреливались с дальнего расстояния. Первая острота у ворот гостей была после удара Дубицкой. Игрок сборной Украины эффектно обыграла опекуншу. Но ее мощный удар отразила голкипер.

100-процентную возможность упустили хозяйки. Кирильчук выполнила острую передачу на Шевченко – Славич в безупречном прыжке справилась с ударом.

Уже на 6-й минуте счет встречи был открыт. Кирильчук заработала перспективный штрафной, который взялась исполнять капитан IMS-НУХТ Воловенко и не прогадала. Мяч после ее мощного удара полетел прямо в угол ворот – 1:0.

Хозяйки почувствовали кураж и побежали в атаку. Дубицкая продемонстрировала, что может не только играть надежно в защите, но и в атаке. Она накрутила двух соперниц, но опять помешала уверенная игра голкипера.

Подопечные Ратича в середине первого тайма начали использовать высокий прессинг, что заставляло соперниц совершать детские ошибки. Дятел упустила момент после передачи из глубины от Прокопенко – мяч разминулся со стойкой.

В конце первой 20-минутки Крамна в падении все-таки отдала передачу на неприкрытую Павленко. Елене ничего не мешало записать фамилию в протокол. Счет 2:0.

Еще до перерыва гости сократили счет. Дятел мощно пробила с дальней дистанции – голкипер Терех сыграла не слишком надежно, 2:1. Снова Дятел продемонстрировала чудеса техники, перебросив мяч через соперницу и пробила в касание – сейв вратаря.

На последних минутах первого тайма Кобра-НПУ заработала пенальти. Дудка подошла к отметке и мощно пробила. Казалось, что ее выстрел порвет сетку ворот – 2:2.

Равная игра

Уже на старте тайма гости могли выйти вперед, но мяч пролетел рядом со стойкой. Прекрасную возможность упустила Клипаченко, но игроки Кобры-НПУ всеми силами вынесли мяч с линии ворот.

На 29-й минуте счет встречи стал 2:3 в пользу Кобры-НПУ. Прокопенко отдала зрячую передачу на Скибину. Экс-игрок IMS-НУХТ легко переиграла Терех.

В последние 9 минут хозяйки пошли в ва-банк – пятый полевой игрок. Этим сразу могли воспользоваться соперницы, но удар Дятел пролетел выше ворот. Такая игра дала результат Клипаченко сместилась в центр штрафной и мощно пробила – голкипер была бессильна перед такой пушкой, 3:3.

Обе команды могли, как пропустить, так и забить. Но ни одному из игроков не удалось записать свою фамилию на табло. Кобра-НПУ – обладатель Кубка Украины-2019/20.

IMS-НУХТ – Кобра-НПУ полный матч