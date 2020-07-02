Официально киевский "Будстар-НПУ" получил золотые награды сезона 2019/20 среди женских команд. В тройку призеров также вошла харьковская "Тесла-ЗХО" и еще одна команда из столицы "IMS-НУХТ", которые завоевали серебряные и бронзовые награды соответственно.

2 июля состоялось заседание Исполкома Ассоциации футзала Украины, где был решен вопрос с распределением мест среди женских команд в Высшей лиге. Комитет АФУ принял справедливое решение объявить чемпионами киевлян, пишет официальный сайт АФУ.

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Справедливая победа

Ранее из-за пандемии коронавируса было принято решение о досрочном завершении чемпионата среди женских команд.

Лидер чемпионата по победам и игре Киевский "Будстар-ПНУ" сильно прибавил по сравнению с прошлым сезоном и получил желанные золотые награды в этом году. Клуб еще до карантина сделал очень солидный очковый гандикап над соперницами.

Настоящая горячая борьба бы развернулась за серебряные награды чемпионата между другими тремя командами, если бы состоялся рестарт сезона.

Расстояние от второго до четвертого места составляет всего лишь два набранных пункта. Такие плотные результаты давали надежду болельщикам женского футзала на очень ожесточенные матчи во втором этапе сезона, но коронавирус был "другого мнения".

Поэтому на второй строчке турнирной таблицы расположилась харьковская "Тесла-ЗХО", которая и стала вице-чемпионом сезона. Тройку лидеров замкнул еще один клуб из столицы "IMS-НУХТ", который лишь на одно очко опередил команду Николая Кудацкого "ПЗМС" (Полтава).

Пятое и шестое места заняли "Ладомир" (Владимир-Волынский) и "Багира-ДЮСШ" (Лиман) соответственно.

Спорт24 проанализировал все выступления команд и провел опрос в пяти номинациях

Итоги чемпионата

Одна из лидеров "Будстар-НПУ" Анна Шульга стала лучшей бомбардиркой сезона. В ее активе 24 результативных удара. На второй строчке такого рейтинга расположилась еще одна футзалистка киевлян Ксения Гриценко, в ее активе 14 голов. Тройку замкнула Виктория Гирин из"Ладомира".

Лучшие бомбардирки:

1. Анна Шульга ("Будстар-НПУ") – 24

2. Ксения Гриценко ("Будстар-НПУ") – 14

3. Виктория Гирин ("Ладомир") – 13

4.-5. Вера Дятел ("Будстар-НПУ"), Таисия Бабенко ("ПЗМС") – 12

6-8. Ирина Дубицкая, Анастасия Клипаченко (обе – "IMS-НУХТ"), Маргарита Мочалова ("ПЗМС") – 9

9-12. Ирина Майбородина ("IMS-НУХТ"), Яна Дично, Юлия Титова (обе – "Тесла-ЗХО"), Татьяна Аполлонина ("Ладомир") – 8.

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Лучшие в сезоне

В номинации "Лучший тренер" победу одержал Александр Ратич, который является главным наставником чемпионок.

Неоднократно футзалистки отмечали тренера киевлян, который удачно находил подход к каждой футзалистке своей команды и возвращал веру игрокам в собственные силы. Именно он поднял планку команды на высокий уровень, надеемся, что в следующем сезоне "Будстару-НПУ" удастся не только сохранить этот показатель, и команда поднимется еще на одну ступеньку в профессиональном уровне.

В этом сезоне игра команды стала более интересна и продуктивна, особенно в атакующем плане. Это подтверждает статистика регулярных матчей – 70 голов, это невероятный показатель.

Отметим, что по итогам опроса среди футзалисток были выбраны победительницы в пяти номинациях.

Борьба за лидерство в номинации "Лучшая футзалистка" была одной из самых ожесточенных. В этот раз за первое место боролись две футзалистки киевского "Будстар-НПУ" Ксения Гриценко и Анна Шульга.

С каждым новым ответом в опросе шансы девушек становились почти равными. И все же, Анна немного опередила свою напарницу по команде. Тройку лидеров замкнула капитан сборной Украины и "Теслы-ЗХО" опытная Юлия Титова.

Номинация "Лучшая футзалистка":

Анна Шульга ("Будстар-НПУ") – 59% Ксения Гриценко ("Будстар-НПУ") – 30% Юлия Титова ("Тесла-ЗХО") – 11%

"Открытием сезона" почти единогласно стала талантливая вратарь Полтавского "ПЗМС" Ирина Славич. Большинство девушек отметили именно Ирину, которая стала одной из самых ярких футзалисток в этом чемпионате.

Вторую и третью строчку в номинации "Открытие сезона" поделили между собой Ксения Гриценко и Анна Шульга, которые являются одними из движущих атакующих сил команды чемпионов Украины сезона 2019/2020.

Номинация "Открытие сезона":

Ирина Славич ("ПЗМС") – 51% Ксения Гриценко ("Будстар-НПУ") – 13% Анна Шульга ("Будстар-НПУ") – 12%

Лучшей голкиперкой сезона по мнению футзалисток стала Ирина Славич. Вратарка полтавской команды дважды опередила ближайшую конкурентку. Профессиональный рост девушки виден "незакрытым" глазом. Она стала настоящей находкой для клуба из Полтавы и можно с уверенностью сказать, что с таким желанием на девушку ждет большое будущее.

На втором месте расположилась голкипер национальной команды и харьковского "Теслы-ЗХО" Виктория Сагайдачная. Тройку лидеров замкнула Виктория Кислова, которая в составе киевского "Будстар-НПУ" получила золотые награды этого сезона.

Номинация " Лучшая вратарка":

Ирина Славич ("ПЗМС") – 55% Виктория Сагайдачная ("Тесла-ЗХО") – 26% Виктория Кислова ("Будстар-НПУ") – 12%

Атакующая линия "Будстар-НПУ" оказалась лучшей в сезоне. Всю тройку "взяли в плен" девушки из киевской команды. На первые ступени крепкого закрепилась "Лучшая футзалистка сезона" по мнению самих спортсменок Анна Шульга. Второе место за Ксенией Гриценко, которая во всех номинациях идет нога в ногу с Левшой. Недаром, их дуэт называют одним из самых сильных в Украине. Вера Дятел стала третьей в номинации. Обе девушки суммарно забили 38 голов, а это больше 50% всех результативных ударов команды.

Добавим, что именно Шульга и Гриценко создали голевую атаку сборной Украины на турнире во Львове, которая взорвала все соцсети.

Номинация "Лучшая футзалистка атакующей линии":

Анна Шульга ("Будстар-НПУ") – 57% Ксения Гриценко ("Будстар-НПУ") – 26% Вера Дятел ("Будстар-НПУ") – 12%

В четырех из пяти номинациях лидер четко вырвался на первую строчку, а вот в звании "Лучшая футзалистка оборонительного плана" произошел беспрецедентный случай.

По итогам опроса мнения девушек разделились на нескольких лучших, но сразу две футзалистки из разных клубов заняли первое место, это опытная футзалистка, лидер национальной команды и харьковского "Теслы-ЗХО", которая является легендой футзала Юлия Титова и талантливый игрок и, по словам девушек, одна из лидеров киевского "IMS-НУХТ" Ирина Дубицкая.

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Номинация "Лучшая футзалистка оборонного плана":

Ирина Дубицкая ("IMS-НУХТ»), Юлия Титова ("Тесла-ЗХО") – 35% Таисия Бабенко ("ПЗМС") – 18% Юлия Форсюк ("Будстар-НПУ") – 10%

Символическая сборная сезона

Ирина Славич ("ПЗМС")

Ирина Дубицкая ("IMS-НУХТ")

Юлия Титова ("Тесла-ЗХО")

Ксения Гриценко ("Будстар-НПУ")

Юлия Дударчук ("Тесла-ЗХО")

Анна Шульга ("Будстар-НПУ")

Анастасия Клипаченко ("IMS-НУХТ"),

Таисия Бабенко ("ПЗМС")

Юлия Форсюк ("Будстар-НПУ")

Вера Дятел ("Будстар-НПУ")

Виктория Гирин ("Ладомир")

К сожалению, сезон 2019/20 закончился быстрее запланированного, но надеемся команды хорошо подготовятся к следующему чемпионату и покажут зрелищный женский футзал.