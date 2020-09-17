Капитан сборной Украины и легенда футзала Юлия Титова неожиданно для всех вернулась в футбол. Игрок "Жилстрой-2" откровенно рассказала, почему приняла такое решение, хотела ли бы сыграть за сборную Украины по футболу, о задачах на сезон и возвращении в футзал – в эксклюзивном интервью Спорт24.

Юлия Титова вернулась в футбол после 15-летнего перерыва, который она заполнила футзалом. В прошлом сезоне-2019/20 опытная спортсменка сыграла 11 матчей и забила 8 мячей в составе "Тесла-ЗХО". Вместе с командой она получила серебряные награды чемпионата Украины по футзалу, попала в символическую сборную чемпионата и выиграла звание лучшего игрока защитного плана (вместе с Ириной Дубицкой). Теперь Титова перешла в "Жилстрой-2", выступающий в Высшей лиге Украины по футболу, информирует 24 канал.

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Рестарт футбольной карьеры

– Ваше решение вернуться в футбол стало довольно неожиданным для любителей футзала. Как сложно давалось Вам такое решение?

– Перейти из футзала в футбол стало сложным решением для меня. На такой шаг повлияла пандемия коронавируса, всем нужно зарабатывать деньги, чтобы за что-то жить. Как только переехала в Харьков, то всегда старалась поддерживать форму с девушками из "Жилстрой-2", где есть много моих знакомых и друзей. Присоединялась к их тренировочному процессу, когда в футзале был перерыв. Еще с тех времен харьковский клуб звал к себе в команду, но мои профессиональные планы были построены исключительно с футзалом, хотелось сыграть на чемпионате Европы, поэтому не рассматривала вариант возвращения в футбол.

В этом же году коронавирус внес коррективы во все спортивные соревнования, футзал не стал исключением. Досрочное завершение чемпионата, исчезновение с футзальной карты Украины Полтавского "ПЗМС", перенос евро. "Жилстрой-2" предложил мне помочь команде решить серьезные задачи, как во внутреннем чемпионате, так и в поединках Лиги чемпионов. Попросила, чтобы мне дали немного времени, чтобы взвесить все за и против. Провела разговор с президентом "Теслы-ЗХО", где выступала в футзальных соревнованиях, рассказала, что приняла решение вернуться в футбол на один сезон, а дальше будет видно, какая будет ситуация в мире с вирусом и каким будет чемпионат Украины по футзалу.

– Сколько времени потребовалось, чтобы окончательно решить, что возвращается на большое поле?

– Около месяца обдумывала все, как правильно поступить. Еще более сложное решение было связано со сборной Украины по футзалу, которой отдала много сил и лет. Созвонилась с тренером команды Олегом Шайтановым, объяснила всю ситуацию и то, что возвращаюсь в футбол. Скажу откровенно, тренер был расстроен моим решением. Но жизнь непредсказуема, не знаешь, что будет завтра.

Новая команда и матчи за сборную Украины

– Сыграли бы за сборную Украины по футболу?

– Шучу, что потренируюсь, наберу хорошие кондиции и еще получу вызов в главную команду страны. Но, конечно, это все лишь шутки. Объективно оцениваю свои возможности и шансы сыграть за сборную Украины. У нас много талантливой молодежи, которая может вырасти в хороших футболисток, поэтому не вижу смысла вызывать в команду возрастного игрока. Думаю, что правильным решением тренерского штаба будет держать курс на молодых игроков.

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– Что можете сказать о своей новой команде?

– В команде хороший и молодой коллектив. Многие девушки начинаются набирать обороты в своей профессиональной карьере и уже ставят только самые высокие задачи перед собой. Буду всячески помогать добыть нужный результат. Наша команда является одной из самых молодых в чемпионате, но уже видна рука тренера в развитии и игре девушек. Довольна, что попала в такую команду.

– Переход в "Жилстрой-2" – шаг вперед или стабильное развитие на том же уровне, который имеете?

– Возвращение в футбол – это экзамен для самой себя. Неважно в какой вид футбола ты играешь. Главное, это получать удовольствие от игры. Хочется доказать клубу, что они не прогадали, когда приглашали меня в команду. Сейчас нахожусь в такой форме, что могу еще сыграть на уровне и принести пользу команде.

Возвращение в футзал

– В каких отношениях остались с руководством "Теслы-ЗХО" и командой?

– Девушки очень расстроились услышанному известию. А вот мой разговор с президентом клуба был достаточно конструктивным. Мы остались в хороших отношениях, поддерживаем связь. Я готова помочь клубу, если это потребуется. Поэтому, если поступит какое-то предложение из харьковского клуба в следующем году, тогда проведем разговор с президентом и дойдем до общего решения.

– Не хотели бы вернуться в футзал ближе к чемпионату Европы?

– Когда увидела жеребьевку евро, то в голове сложился план, как проходила бы моя подготовка к соревнованиям. Теперь чемпионат Европы перенесли на 2 года, это усложняет мои шансы сыграть на турнире. Отборочные матчи сыграют только в сентябре следующего года, это долгое время, поэтому говорить со 100-процентной уверенностью, что сыграю за сборную Украины на Евро не буду. Возраст берет свое, хотя, если здоровье будет позволять, не получу травм, тогда около двух лет смогу еще себя держать в форме. Еще одним нюансом является высокий уровень сборных на турнире. Не хочется поехать с девушками и стоять как профессор на площадке, хочется помочь команде. То, что вижу сейчас, дает мне убеждение, что все-таки не смогу уже поехать на чемпионат Европы. Но не загадываю в будущее, не говорю, что завершаю карьеру в главной команде страны. Ключевой приоритет для меня – интересы сборной, которые позволяли бы показывать положительный результат. Сядем за стол и переговорим с наставником сборной Украины Олегом Николаевичем. Даже, если буду завершать карьеру в команде, то сыграю прощальный матч, хочется красиво завершить карьеру. А возможно, сейчас сезон проведу на большом поле, а потом вернусь в футзал. Увидим.

Преимущества и выбор позиции на поле

– Вы участвовали уже в нескольких матчах за новую команду. Насколько необычно было снова бегать на таком большом поле после футзальной площадки?

– В течение четырех месяцев тренировалась с командой, поэтому трудности на этот счет не возникли. Возможно, если бы вообще не играла в футбол раньше, тогда для меня такая величина поля была бы проблемой. С каждым следующим годом футбол и футзал прогрессируют в тактике, она становится все более интересной, поэтому нужно приспосабливаться в этом плане. Самое большое различие между футболом и футзалом то, что на площадке ты постоянно контролируешь мяч, на футбольном поле же мяч до тебя долетает гораздо меньше, нужно много бегать без него, поэтому здесь на передний план выходят физические кондиции. Конечно, сталкиваюсь с трудностями, но они не являются такими критическими, какими я их представляла.

– Футболисткам легче адаптироваться в футзале, или футзалисткам в футболе?

– Если брать во внимание футбол, то футболисткам будет сложно в футзале в плане скорости принятия решений и технике. Все же на площадке нужно иметь больше техники, чем на большом поле. Футзалисткам же сложнее всего набрать те физические кондиции, которые будут помогать на футбольном поле.

– Является ли Вашим преимуществом перед девушками в команде то, что вы пришли из футзала?

– Возможно, сейчас пока сложно сказать, потому что провела на поле еще не так много времени. Благодаря опыту вижу несколько различных вариантов продолжения атаки. Скорее мышление – это большой плюс для меня в футболе.

– Позицию на поле выбирали сами или это исключительно решение тренера?

– Сейчас наставница видит меня в центре поля. Возможно, мне удается хорошо развивать атаки, поэтому играю именно на этой позиции. Еще до того, как перешла в футзал, то играла на разных позициях, кроме вратаря. В тренировочном процессе харьковской команды закрывала позицию крайнего полузащитника, где также себя довольно таки свободно чувствовала. Где тренер меня видит, там буду отдавать все силы. Единственной позицией, которая точно не для меня – центральный защитник.

Ожидания от сезона и новые футзальные команды

– Могли бы подумать, что вернетесь в футбол?

– Когда только переехала в Харьков, начала тренироваться с клубом и получила от них предложение, то даже не задумывалась, что таки снова сыграю на футбольном поле. Думала, что свою спортивную карьеру закончу в футзале, но жизнь непредсказуема, не знаешь, как сложится и что ждет тебя завтра. Когда-то президент футбольной "Легенды" говорил всем, что все вернутся в родную семью. Конечно, он имел в виду его клуб, но многие девушки вернулись в украинский футбольный чемпионат после вояжа за границу.

– Чего ожидаете от сезона-2020/2021?

– Около 15 лет не пополняла свою копилку с наград Кубком Украины или чемпионскими наградами в футболе. Поэтому не прочь одержать с командой победы в этих соревнованиях. Также удачно выступить в Лиге чемпионов. Перед командой стоят лишь высокие цели.

– На сколько процентов чувствуете себя в физическом плане?

– Оцениваю свою форму на 80%. Хочется помочь команде, особенно, когда вижу, как горят глаза у моих молодых напарниц по команде. Мышцы уже не такие, как у более молодых девушек в команде, поэтому на все 90 минут меня пока не хватает. Но отдаю все свои силы в отведенное наставницей для меня время.

– Как думаете, появятся ли на футзальной карте Украины в течение 5 следующих лет новые клубы?

– Этот год выдался сложным для всех людей на планете, но его просто нужно пережить. Восстановление экономики и стабильной жизни, это не вопрос одного дня, на это нужно 1-2 года. Поэтому надеюсь, что ближе к чемпионату Европы в украинском женском футзале появятся новые клубы. В Украине достаточно молодых и перспективных девушек, поэтому это лишь вопрос времени, людей, которые хотели бы вкладывать в это деньги и получали бы удовольствие.

Юлия Титова уже успела дважды отличиться за новый клуб. Свои первые голы в команде она забила в матче второго тура против "Карпат".

Лучшие моменты Юлии Титовой в футзале