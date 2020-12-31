2020-й рік виявився одним із найскладніших для розвитку жіночого футзалу в Україні. Рік, який міг стати летальним для цього виду спорту серед жіночих команд.

2020-й рік розпочався доволі позитивно та давав надію на стрімкий розвиток жіночого футзалу в Україні. Але пандемія коронавірусу вирішила інакше. Далі був час схожий на страшний сон: зупинка чемпіонату, нестача грошей, зникнення клубів, незрозуміло довге рішення щодо нового сезону. На паркет дівчата повернулись майже після 9-місячної перерви. Такий тривалий час без футзалу є неприпустимо довгим для професійних спортсменок.

Попри не надто хороший рік, Спорт 24 вирішив згадати 365 днів року, який перевернув розвиток жіночого футзалу в Україні з ніг на голову. Поїхали!

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Надія на світле майбутнє

Lviv Freedom Cup-2020

Новий 2020-й рік розпочався з матчів національних команд на турнірі Lviv Freedom Cup. За словами дівчат, організація змагань була на найвищому рівні, суперниці показували чудовий футзал. За звання найкращої позмагались 6 збірних. Ними стали Україна, Угорщина, Італія, Чехія, Словаччина та Фінляндія.

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Підопічні Олега Шайтанова з перемоги стартували у Львові – звитяга над Угорщиною. З перших хвилин Україна показала на полі, хто господарки, але все ніяк не могли реалізувати свої моменти. Велика заслуга в цьому воротарки Угорщини. Наприкінці першого тайму українки таки вийшли вперед. Голом відзначилася Анна Шульга. По перерві футзалістки з України збільшили перевагу. Результативні удари у свій актив записали Юлія Дударчук (тепер – Костюк), Христина Єрьоменко та дубль на рахунку Ксенії Гриценко. Угорки змогли забити гол престижу, але на більше не вистачило – 5:1 перемога української збірної.

Україна – Угорщина відеоогляд

Перемога над Фінляндією та гідна гра у фіналі

Поєдинок розпочався не за планом українок. Двічі наша команда була змушена наздоганяти суперниць. Емоції на полі та трибунах зашкалювали. Тут валер'янка не допомогла б. Але відданість та дисципліна українок принесла омріяний результат – перемога. Результативними ударами відзначились Шульга та Гриценко, яку можна назвати "героїнею матчу“, вона забила чотири голи. Матч завершився перемогою українок із рахунком 5:2. Україна – у фіналі Lviv Freedom Cup!

Україна – Фінляндія відеоогляд

До слова. Гол Гриценко після феноменальної комбінації розірвав всі соцмережі

У вирішальній зустрічі на господарок змагань чекав найскладніший матч проти Італії. У місцевому спорткомплексі "Галичина" був справжній аншлаг на трибунах. Тож українкам було вдвічі важче, не можна було підвести фанатів. Дівчатам це вдалось навіть попри поразку – 2:4. Гриценко швидко відкрила рахунок, але італійки зібрались та забили 4 голи у відповідь. Україна спромоглась лише дещо скоротити рахунок завдяки удару Шульги. Збірна України – срібний призер турніру у Львові.

Україна – Італія відеоогляд

У лютому офіційно оголосили, що "збірниці" знову повернуться до міста Лева, щоб провести матчі основного раунду відбору на Євро-2021.

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Україна

Фінляндія

Чехія

Переможець групи С (попереднього раунду – Гібралтар / Казахстан /Бельгія)

Поєдинки для українських дівчат повинні були розпочатись на початку осені з 1-6 вересня. Але пандемія коронавірусу внесла корективи та повністю зупинила всі футзальні змагання. Тепер досі незрозуміло, коли ж відбудуться зустрічі та сам чемпіонат Європи. Додамо, що на Євро-2019 українки посіли четверте місце, поступившись Росії у матчі за 3-тє місце.

Недограний чемпіонат України

Після перерви у чемпіонаті, яка була викликана поєдинками збірної продовжився чемпіонат України. У другий етап Вищої ліги вийшли 4 команди. Ними стали Будстар-НПУ (нині – Кобра-НПУ), IMS-НУХТ (обидві – Київ), Tesla-ЗХО (Харків), ПЗМС (Полтава).

Команди змогли зіграти неповних два тури. Після чого сезон був тимчасово зупинений через COVID-19. Не дограли і Кубок України, зупинившись на півфіналі. В 1/2 фіналу повинні були позмагатись Кобра-НПУ, IMS-НУХТ, Tesla-ЗХО та ПЗМС.

Турнірна таблиця до зупинки (очки)

Кобра-НПУ – 20 Tesla-ЗХО – 8 IMS-НУХТ – 7 ПЗМС – 6

Майже 9 місяців без матчів. Серйозно?

Через зупинку чемпіонату футзалістки були змушені тренуватись у домашніх умовах, доля продовження чемпіонату протягом 9 місяців висіла у повітрі. Асоціація довго не розуміла, як правильно вчинити у цій складній ситуації. Але їх мовчання не додавало впевненості у завтрішньому дні будь-якого клубу. Чоловіки вже повернулись на майданчик, а от дівчата продовжували сидіти без улюбленої справи.

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Більшість через брак зарплати були змушені влаштуватись на інші роботи та поєднувати із самостійними тренування. Дівчата перейшли у великий футбол, як це зробила, сміливо можна назвати її легендою футзалу, Юлія Титова. Здавалось, що ще б трішки і прихильники більше б не побачили улюблені команди на паркеті. Але Асоціація таки прокинулась. За їх рішенням "золото" сезону-2019/20 отримали футзалістки Кобри-НПУ. У таких реаліях досить таки справедливе рішення. Команді Олександра Ратича було складно скласти конкуренцію.

Довго представники вагались, що ж робити з наступним сезоном, коли розпочинати, якщо клуби не мали місця для підготовки. Всі команди базувались у спорткомплексах місцевих університетів, які були зачинені через карантин.

Веселе тренування IMS-НУХТ дивіться відео

Коли рівень серйозності карантину дещо знизився команди відновили тренувальний процес. Але ПЗМС у цьому складі вже не було. Полтавський клуб не витримав жорсткого життя та зник з футзальної карти України. Лише три команди у Вищій лізі? Варіант не надто цікавий для нового сезону. Асоціація вагалась, чи рішення об'єднати Першу та Вищу ліги буде правильним. Але таки взяли на себе відповідальність та офіційно оголосили, що новому сезону таки бути!

Відверто кажучи, мало вірилось у такий план Асоціації. До кінця складно будо зрозуміти, чи знайдуть клуби гроші, чи буде у дівчат мотивація. План спрацював. Клуби були поділені на 4 групи, у кожній з яких був представник Вищої ліги, окрім однієї.

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Хокейні рахунки сезону-2020/2021

Команди почали набирати оберти та фізичну форму, але рахунки зустрічей були розгромними – 21:1, 0:20, 18:1. І ні, це не хокей, це футзал. Досвідчені клуби повністю перегравали суперниць. Команди провели три тури, дехто зіграв два поєдинки через меншу кількість клубів у групі.

Лідери всіх груп

Група 1 – Tesla-ЗХО (Харків)

Група 2 – КСДЮШОР Динамо-Тесла-2 (Харків)

Група 3 – IMS-НУХТ (Київ)

Група 4 – Ладомир (Володимиро-Волинський)

Хто найбільше наколотив у воротах суперниць?

Група 1 – Мочалова (ДЮСШ ім. Бутовського), Костюк (Tesla-ЗХО) – по 8

Група 2 – Підгорна, Макаренко (обидві – КСДЮШОР Динамо-Тесла-2) – по 10

Група 3 – Кліпаченко (IMS-НУХТ) – 6

Група 4 – Гірин (Ладомир) – 6

Кубок України. Матчі феноменальних камбеків

Кобра-НПУ автоматично вийшла у фінал турніру. Ладомир, який мав стати їх суперником, знявся зі змагань. Тож потрібно було вирішити долю ще одного фіналіста. Боротьба розгорнулась між IMS-НУХТ та Tesla-ЗХО. Вже у першому поєдинку стало зрозуміло, що на вболівальників футзалу чекають вогняні матчі.

Мінімальна перемога киянок

У першій зустрічі першими рахунок відкрили київські футзалістки. Юлія Шевченко потужно пробила у ствір воріт, але Вікторія Сагайдачна впевнено зіграла на лінії воріт. Щоправда, мяч відлетів прямо у ноги Анастасії Кліпаченко, яка більярдним ударом переграла голкіперку харківського клубу – 1:0. Недовгою була радість господарок. Харків’янки відразу вийшли у стрімку атаку, де на завершальній стадії якнайкраще зіграла Анастасія Калягіна, перегравши воротарку Анастасію Терех зрівняла рахунок – 1:1.

Киянки таки вирвали перемогу за сім хвилин до завершення зустрічі. Ірина Дубицька дотепно розіграла штрафний, віддавши передачу під удар Юлії Дехтяр, яка знайшла вільне місце у воротах, куди і переправила м’яч – 2:1.

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Другий поєдинок був ще більш цікавим. Футзалістки показували інтенсивну гру. але першого гола у матчі довелось чекати аж до 17-ї хвилини. Кліпаченко обікрала Яну Дичко, вийшла віч-на-віч з голкіперкою та холоднокровно реалізувала 100-відсотковий момент – 1:0. Далі матч розгортався за сценарієм першого поєдинку – забили харків'янки завдяки влучному удару Таїсії Бабенко. До перерви Tesla-ЗХО вийшла вперед завдяки Єрьоменко.

По перерві харків'янки забили втретє – гол у активі Калягіної. Гості зі столиці кинули всі сили у атаку, випустивши п'ятого польового, що дало результат. На 39-й хвилині Дубицька з флангу потужно пробила у ворота Тесли-ЗХО. Здавалось, що Сагайдачна забере м’яч до рук, але круглий по-зрадницьки вилетів з рук голкіперки – 3:2. На останній хвилині зустрічі знову Дубицька була у центрі уваги. Ірина віддала передачу на вільну Кліпаченко, яка майстерно переграла Сагайдачну – 3:3.

Шалена кінцівка матчу поставила крапку у півфінальному матчі – 3:3. IMS-НУХТ – у фіналі Кубка України. Тепер у вирішальному матчі на любителів футзалу чекало київське дербі, у якому зустрічались IMS-НУХТ та Кобра-НПУ.

Київське дербі у фіналі Кубка України

Матч для підопічних Тараса Шпички був знову не надто вдалим. Хоча початок зустрічі давав надію на позитивний результат. Кліпаченко проявила характер, зігравши на випередження відкрила рахунок. По перерві Анна Каверзіна подвоїла рахунок. Далі забивали виключно суперниці. За три хвилини рахунок був вже на користь Кобри-НПУ. Результативними ударами відзначились Віра Дятел та Марія Васковець. Ще один гол у свій пасив записала гравчиня IMS-НУХТ Дехтяр, яка зрізала м'яч у власніт ворота.

Ще один гол забила Вікторія Дудка. Фінальний свисток судді зафіксував перемогу Кобри-НПУ 4:2. Але доля трофею вирішувалась у матчі-відповіді на майданчику IMS-НУХТ.

Кобра-НПУ – IMS-НУХТ відеоогляд першого матчу

Господарки паркету впевнено розпочали матч із двох м'ячів. Відзначились Сніжана Воловенко та Олена Павленко. Знову у центрі уваги були Дятел та Дудка, які завдяки чудовій грі зрівняли рахунок. Тепер командам потрібно було починати все спочатку.

По перерві відзначилась ексгравчиня IMS-НУХТ Олександра Скибіна. Вона легко переграла голкіперку. Крапку у зустріч поставила Кліпаченко, яка змістилась в центр штрафного та потужно пробила – голкіперка була безсила перед такою гарматою, 3:3. Як не намагались господарки переломити хід гри, але не вдалось. Кобра-НПУ – володар Кубка України.

Матч-відповідь фіналу Кубка України відеоогляд

Дізнайтесь більше Бойова нічия у київському дербі: Кобра-НПУ – володар Кубка України з футзалу

Зірвані матчі збірної України

Головний наставник жіночої збірної України Олег Шайтанов вирішив організувати збір та товариські поєдинки зі збірною Португалії. Але знову не судилось. Команда повинна була провести навчально-тренувальний збір у Броварах з 9-15 листопада, а після чого вирушити до столиці Португалії.

Якщо перше вдалось провести, то з другим не склалось. Асоціація футзалу України вирішила скасувати виїзні поєдинки. Футзалістки були змушені задовільнятись лише зборами у Броварах. Щоправда, дівчата настільки засумували за футзалом та збірною, що були раді побачити одна одну у розташуванні головної команди країни.

Закулісся НТЗ у Броварах дивіться цікаве відео

Підбиваючи підсумки складного 2020-го року можна зрозуміти, що українські футзалістки виявились "міцними дівчатами", які попри труднощі не покинули улюблену справу. Їх не зламали фінансові проблеми, величезна перерва у футзалі. Ось за що потрібно просто полюбити цей вид спорту. Сподіваємось, що наступний 2021-й рік буде більш вдалим для жіночого футзалу в Україні. Побачимо.