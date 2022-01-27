МОК категорически отреагировал на запрет украинцам стоять рядом с россиянами на Олимпиаде-2022

27 января 2022 , 19:06
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TACC

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на рекомендации министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.

В МОК подчеркнули, что для команд единственным органом власти является Национальный олимпийский комитет (НОК).

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"Для олимпийских команд Национальный олимпийский комитет является единственным и автономным органом власти. Они все знают об Олимпийской хартии, которая применяется на Олимпийских играх", – заявили в МОК.

Что известно о рекомендациях украинцам

  • В понедельник, 24 января, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены получили рекомендации в случае возможных провокаций со стороны россиян во время Олимпийских игр-2022 в Пекине.
  • По его словам, все олимпийцы получили ряд инструкций во время онлайн-встречи и знают, как вести себя в ситуациях, которые происходили на летней Олимпиаде.
  • Это заявление вызвало бурную реакцию у восточных соседей.
  • Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4-го по 20 февраля.
Автор: Юрій Семенюк