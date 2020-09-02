Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси близок к трансферу в английский "МанСити" и уже вроде бы согласовал все детали контракта. Правда, в клубе из 5 лет он сыграет всего три, а затем неожиданно продолжит карьеру в США.

Аргентинец якобы достиг договоренности с холдингом City Football Group, который владеет английским клубом. Он подпишет контракт на пять лет на сумму в 700 миллионов евро, сообщает Daily Record.

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Интересным нюансом этого контракта является то, что первых три сезона Месси проведет в составе "Манчестер Сити", а затем отправится в МЛС, где два года будет играть за "Нью-Йорк Сити", который находится в собственности этой же компании.

Также Месси предложили долю в компании как частичную оплату, но футболист может предпочесть оплату деньгами, поскольку существуют сложности, связанные с оценкой акций City Football Group.

Что известно о "Нью-Йорк Сити"?

Клуб основан в 2013 году и выступает в высшем футбольном дивизионе США и Канады. "Манчестер Сити" из АПЛ и американский бейсбольный клуб "Нью-Йорк Янкиз" стали инвесторами, которые выкупили права на франшизу за 100 миллионов долларов.

Трансфер Месси: главное

После провального сезона 2019/20, в котором "Барселона" осталась без трофеев, Месси принял решение покинуть каталонский клуб.

Впрочем, "Барселона" отказывается отпускать Лео. Сообщалось, что каталонцы могут отпустить Месси за 700 миллионов евро.

В то же время Месси якобы планирует официально объявить, что он хочет покинуть "Барселону". Лионель хотел собрать пресс конференции, но помешал карантин. Таким образом, сообщения от Месси ожидают в соцсетях.

Месси уже пропустил первую тренировку "Барселоны" с новым главным тренером Рональдом Куманом. Он уже успел провести разговор с главным наставником "МанСити" Хосепом Гвардиолой. Правда, тренер порекомендовал аргентинцу остаться в каталонском клубе изавершить там футбольную карьеру.