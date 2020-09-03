Батько зіркового нападника Ліонеля Мессі зустрівся із президентом "Барселони" Жозепом Бартомеу. Після розмови він зробив різку заяву та сказав, що його син не залишиться у каталонському клубі.

Під час перемовин сторони не знайшли спільного варіанту продовження кар'єри Мессі. Про це повідомляє TyC Sports.

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Батько Мессі не був багатослівним, а зробив лише різку заяву.

Мій син не залишається,

– заявив Хорхе Мессі.

Цією лаконічною фразою Хорхе підсумував перемовини з президентом каталонців Жозепом Бартомеу.

Раніше повідомлялось, що Мессі вже начебто погодив контракт із англійським "МанСіті". Аргентинець підпише контракт на п'ять років на суму в 700 мільйонів євро. Цікавим нюансом цього контракту є те, що перших три сезони Мессі проведе у складі "Манчестер Сіті", а потім відправиться в МЛС, де два роки буде грати за "Нью-Йорк Сіті", який є у власності компанії City Football Group.

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Після провального сезону 2019/20, в якому "Барселона" залишилася без трофеїв, Мессі прийняв рішення покинути каталонський клуб.

Втім, "Барселона" відмовляється відпускати Лео. Повідомлялося, що каталонці можуть відпустити Мессі за 700 мільйонів євро.

Водночас Мессі начебто планує офіційно оголосити, що він хоче покинути "Барселону". Ліонель хотів зібрати пресконференцію, однак на заваді став карантин. Відтак, повідомлення від Мессі очікують у соцмережах.

Мессі вже пропустив перше тренування "Барселони" з новим головним тренером Рональдом Куманом. Він вже встиг провести розмову з головним наставником "МанСіті" Хосепом Гвардіолою. Щоправда, тренер порекомендував аргентинцю залишитись у каталонському клубі та звершити там футбольну кар'єру.