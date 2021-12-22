Мой чемпион, – Марина Бех-Романчук мило поздравила мужа с наградой ЧМ по плаванию
Источник:инстаграм Марины Бех-Романчук
Михаил Романчук стал автором единственной медали Украины на чемпионате мира по плаванию. Жена спортсмена Марина Бех-Романчук поздравила мужа с результатом.
Романчук: Ты лучший
Марина Бех-Романчук готовится к новому легкоатлетическому сезону. Зато ее муж и известный украинский пловец Михаил Романчук покоряет мировые бассейны.
К теме Украинец Романчук выиграл медаль чемпиона мира по плаванию на короткой воде
25-летний спортсмен получил "бронзу" на короткой воде. Победителем стал немец Флориан Веллброк. Хотя в квалификации украинец показал лучшее время.
Романчук принес Украине единственную медаль чемпионата мира в Дубае. Жена Михаила и известная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук поздравила мужа с наградой.
Она выложила фото Михаила в сторис с трогательным текстом на своей странице в инстаграме.
Ты лучший. Эта медаль на вес золота и я тобой горжусь и жду дома. Мой чемпион,
– написала легкоатлетка.
Поздравление от жены / Скриншот из инстаграма Марины Бех-Романчук
Удачная Олимпиада Романчука
- Олимпиада-2020 стала триумфальной для украинца. Романчук принес Украине сразу две награды. 25-летний пловец стал третьим в заплыве на 800 метров вольным стилем. Медаль Михаила стала исторической – это первая награда для Украины в плавании за последние 17 лет. До этого из трех подряд Олимпиад украинские пловцы не привозили наград.
- А коронную дистанцию 1500 метров проплыл вторым.