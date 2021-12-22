Романчук: Ты лучший

Марина Бех-Романчук готовится к новому легкоатлетическому сезону. Зато ее муж и известный украинский пловец Михаил Романчук покоряет мировые бассейны.

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25-летний спортсмен получил "бронзу" на короткой воде. Победителем стал немец Флориан Веллброк. Хотя в квалификации украинец показал лучшее время.

Романчук принес Украине единственную медаль чемпионата мира в Дубае. Жена Михаила и известная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук поздравила мужа с наградой.

Она выложила фото Михаила в сторис с трогательным текстом на своей странице в инстаграме.

Ты лучший. Эта медаль на вес золота и я тобой горжусь и жду дома. Мой чемпион,

– написала легкоатлетка.

Поздравление от жены / Скриншот из инстаграма Марины Бех-Романчук

Удачная Олимпиада Романчука