Романчук: Ты лучший

Марина Бех-Романчук готовится к новому легкоатлетическому сезону. Зато ее муж и известный украинский пловец Михаил Романчук покоряет мировые бассейны.

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25-летний спортсмен получил "бронзу" на короткой воде. Победителем стал немец Флориан Веллброк. Хотя в квалификации украинец показал лучшее время.

Романчук принес Украине единственную медаль чемпионата мира в Дубае. Жена Михаила и известная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук поздравила мужа с наградой.

Она выложила фото Михаила в сторис с трогательным текстом на своей странице в инстаграме.

Ты лучший. Эта медаль на вес золота и я тобой горжусь и жду дома. Мой чемпион,
– написала легкоатлетка.

Поздравление от жены / Скриншот из инстаграма Марины Бех-Романчук

Удачная Олимпиада Романчука

  • Олимпиада-2020 стала триумфальной для украинца. Романчук принес Украине сразу две награды. 25-летний пловец стал третьим в заплыве на 800 метров вольным стилем. Медаль Михаила стала исторической – это первая награда для Украины в плавании за последние 17 лет. До этого из трех подряд Олимпиад украинские пловцы не привозили наград.
  • А коронную дистанцию 1500 метров проплыл вторым.