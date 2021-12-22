Романчук: Ти найкращий

Марина Бех-Романчук готується до нового легкоатлетичного сезону. Натомість її чоловік та відомий український плавець Михайло Романчук підкорює світові басейни.

До теми Українець Романчук виграв медаль чемпіону світу з плавання на короткій воді

25-річний спортсмен здобув "бронзу" на короткій воді. Переможцем став німець Флоріан Веллброк. Хоча у кваліфікації українець показав найкращий час.

Романчук приніс Україні єдину медаль чемпіонату світу у Дубаї. Дружина Михайла та відома стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук привітала чоловіка з нагородою.

Вона виклала фото Михайла у сторіс зі зворушливим текстом на своїй сторінці в інстаграмі.

Ти найкращий. Ця медаль на вагу золота і я тобою пишаюсь та чекаю вдома. Мій чемпіон,

– написала легкоатлетка.



Привітання від дружини / Скриншот із інстаграму Марини Бех-Романчук

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