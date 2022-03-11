Могут плакаты себе в ж*пу засунуть, – Зозуля о баннере Аталанты с Малиновским и Миранчуком

Болельщики Аталанты развернули на трибунах баннер с изображениями украинца Руслана Малиновского и россиянина Алексея Миранчука. На плакате футболисты держатся за руки.

Удивительный баннер с намеком на "дружбу"

Фанаты бергамовского клуба вывесили на трибунах довольно провокационный баннер с выступающими в Аталанте Малиновским и Миранчуком. Плакат призывает к мирной дружбе Украины и России, ведь на нем изображены с обеих сторон национальные флаги этих стран.

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А футболисты держатся за руки. На такое изображение отреагировал украинский легионер, играющий в Испании, Роман Зозуля. Нападающий Фуэнлабарды выразил позицию всех украинцев, которые просто проклинают россиян, которые со своим "русским миром" ворвались в Украину, разрушают города и убиваются мирное население.

Они могут эти плакать себе в д*пу засунуть. Мы им никогда не простим этого,

– прокомментировал баннер Роман Зозуля в фейсбуке.

Отметим, что этот плакат появился на трибунах в матче 1/8 финала Лиги Европы против Байера. Поединок закончился победой Аталанты 3:2. Непосредственное участие в победе бергамовского клуба принял Малиновский. Руслан запомнился голом и двумя ассистами.

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