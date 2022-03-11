Яка може бути дружба між нами

Фанати бергамівського клубу вивісили на трибунах доволі провокативний банер із Маліновським та Міранчуком, які виступають в Аталанті. Плакат закликає до мирної дружби України та Росії, адже на ньому зображені по обидві сторони національні прапори цих країн.

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А футболісти тримаються за руки. На таку світлину відреагував український легіонер, який грає в Іспанії, Роман Зозуля. Нападник Фуенлабарди висловив позицію усіх українців, які просто проклинають росіян, які зі своїм "русскім міром" вдерлись в Україну, руйнують міста та вбиваються мирне населення.

Вони можуть ці плакати собі в д*пу засунути. Ми їм ніколи не пробачимо цього,

– прокоментував банер Роман Зозуля у фейсбуці.

Відзначимо, що даний плакат з'явився на трибунах у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Баєра. Поєдинок закінчився перемогою Аталанти 3:2. Безпосередню участь у звитязі бергамівського клубу взяв Маліновський. Руслан запам'ятався голом та двома асистами.

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