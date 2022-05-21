"Могли использовать для пропаганды российского режима": реакция Уимблдона на лишение очков

Организаторы Уимблдона отреагировали на решение теннисных ассоциаций лишили турнир рейтинговых очков. Прессслужба соревнований уже опубликовала соответствующее заявление.

Позицию свою не будут менять

В ответе Уимблдона говорится, что организаторы не готовы поставить под угрозу личную безопасность теннисистов. Они не изменят свое решение в отношении российских и белорусских участников.

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Организаторы сообщили, что не хотят, чтобы участие россиян и белорусов на Уимблдоне использовали в будущем для пропагандистской машины российского режима.

Мы не хотим мириться с тем, что успех или участие на Уимблдоне использовались в пользу пропагандистской машины российского режима, через свои строго контролируемые государственные СМИ общепризнанную историю использования спортивных успехов для поддержки триумфальных рассказов о российских гражданах.

– говорится в заявлении.

Все огорчены такими решениями WTA, ATP и ITF по лишению Уимблдона рейтинговых очков. Но организаторы Уимблдона не будут менять свою позицию.

"Поэтому мы хотим выразить наше глубокое разочарование в связи с решениями, принятыми ATP, WTA и ITF по рейтинговым очкам. Мы сохраняем свою позицию на этом этапе. Мы также ведем переговоры с нашими коллегами по турнирам Гренд Слэма", – добавили в объяснении.

На сторону россиян стали теннисисты других стран

Организаторы Уимблдона жестко отреагировали на полномасштабное вторжение России в Украину. Они исключили из турнира российских и белорусских теннисистов, что привело к большому резонансу.

Многие мировые звезды тенниса не одобрили такое решение – Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Паула Бадоса, Энди Маррей и другие. Интересно, что Джокович раньше оппонировал свою помощь Украине через Сергея Стаховского, а Бадоса является хорошей подругой украинки Марты Костюк.

Украинские теннисисты поддержали такое решение. Они не знают, как выходить на корт и соревноваться против коллег по цеху из этих враждебных стран. Еще до этого решения одним из первых, кто отказался выходить на корт против соперников из России и Беларуси, была Элина Свитолина.

Первая ракетка России Даниил Медведев впервые прокомментировал войну на Украине, но сделал это очень неоднозначно. Теннисист расстроен тем, что переживают сейчас украинцы, но не осудил агрессию своей страны.

Уимблдон-2022 стартует 27 июня и продлится до 10 июля на лондонском корте.