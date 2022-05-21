Позицию свою не будут менять
В ответе Уимблдона говорится, что организаторы не готовы поставить под угрозу личную безопасность теннисистов. Они не изменят свое решение в отношении российских и белорусских участников.
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Организаторы сообщили, что не хотят, чтобы участие россиян и белорусов на Уимблдоне использовали в будущем для пропагандистской машины российского режима.
Мы не хотим мириться с тем, что успех или участие на Уимблдоне использовались в пользу пропагандистской машины российского режима, через свои строго контролируемые государственные СМИ общепризнанную историю использования спортивных успехов для поддержки триумфальных рассказов о российских гражданах.
– говорится в заявлении.
Все огорчены такими решениями WTA, ATP и ITF по лишению Уимблдона рейтинговых очков. Но организаторы Уимблдона не будут менять свою позицию.
"Поэтому мы хотим выразить наше глубокое разочарование в связи с решениями, принятыми ATP, WTA и ITF по рейтинговым очкам. Мы сохраняем свою позицию на этом этапе. Мы также ведем переговоры с нашими коллегами по турнирам Гренд Слэма", – добавили в объяснении.
На сторону россиян стали теннисисты других стран
- Организаторы Уимблдона жестко отреагировали на полномасштабное вторжение России в Украину. Они исключили из турнира российских и белорусских теннисистов, что привело к большому резонансу.
- Многие мировые звезды тенниса не одобрили такое решение – Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Паула Бадоса, Энди Маррей и другие. Интересно, что Джокович раньше оппонировал свою помощь Украине через Сергея Стаховского, а Бадоса является хорошей подругой украинки Марты Костюк.
- Украинские теннисисты поддержали такое решение. Они не знают, как выходить на корт и соревноваться против коллег по цеху из этих враждебных стран. Еще до этого решения одним из первых, кто отказался выходить на корт против соперников из России и Беларуси, была Элина Свитолина.
- Первая ракетка России Даниил Медведев впервые прокомментировал войну на Украине, но сделал это очень неоднозначно. Теннисист расстроен тем, что переживают сейчас украинцы, но не осудил агрессию своей страны.