Журналист RMC Sport Артур Перро принялся развеивать слухи о возможном появлении трофея на "Парк де Пренс". По его словам, Месси не хотел показывать кубок на стадионе французского ПСЖ.

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Лживые слухи о Лео

Лионель даже не просил у руководства ПСЖ разрешения на такой поступок, который мог привести к неоднозначной позиции на трибунах стадиона парижан.

Также это было бы неприятным моментом для футболистов ПСЖ, выступавших за сборную Франции на ЧМ-2022, где уступили в финале Аргентине во главе с Лео. А особенно такой поступок Лео мог быть болезненным для автора хет-трика финала Килиана Мбаппе.

Напомним, что Месси отметился дублем в воротах "Ле Блэ" и реализовал один из четырех 11-метровых ударов от Аргентины в серии послематчевых пенальти, закончившейся со счетом 4:2.

Сам Лионель вернется к тренировкам и официальным матчам уже в новом 2023 году. Месси получил отпуск после триумфального Мундиаля в Катаре.

Первый официальный поединок после ЧМ-2022 ПСЖ проведет уже 28 декабря против Страсбурга. Начало встречи в 22:00 (по киевскому времени).

К слову. Месси забил 7 голов во всех сыгранных матчах сборной Аргентины на ЧМ-2022, а также отдал 3 ассиста. Игра Лионеля была яркой, поэтому Лео вполне заслуженно стал лучшим игроком Мундиаля в Катаре. В сезоне-2022/2023 отыграл в футболке ПСЖ 19 матчей, в которых отличился 12 мячами и 14 результативными передачами.