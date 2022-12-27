Журналіст RMC Sport Артур Перро взявся розвіювати чутки про можливу появу трофея на "Парк де Пренс". За його словами, Мессі не хотів показувати кубок на стадіоні французького ПСЖ.

​До теми Мессі може похизуватись кубком ЧС-2022 на очах французьких уболівальників ПСЖ та Мбаппе

Брехливі чутки про Лео

Ліонель навіть не просив у керівництва ПСЖ дозволу на такий вчинок, який міг би привести до неоднозначної позиції на трибунах стадіону парижан.

Також це було б неприємним моментом для футболістів ПСЖ, які виступали за збірну Франції на ЧС-2022, де поступились у фіналі Аргентині на чолі з Лео. А особливо такий вчинок Лео міг бути болючим для автора хет-трику фіналу Кіліана Мбаппе.

Нагадаємо, що Мессі відзначився дублем у воротах "Ле Бле" та реалізував один із чотирьох 11-метрових ударів від Аргентини у серії післяматчевих пенальті, яка закінчилась з рахунком 4:2.

Сам Ліонель повернеться до тренувань та офіційних матчів вже у новому 2023 році. Мессі отримав відпустку після тріумфального Мундіалю у Катарі.

Перший офіційний поєдинок після ЧС-2022 ПСЖ проведе вже 28 грудня проти Страсбургу. Початок зустрічі о 22:00 (за київським часом).

До слова. Мессі забив 7 голів в усіх зіграних матчах збірної Аргентини на ЧС-2022, а також віддав 3 асисти. Гра Ліонеля була яскравою, тому Лео цілком заслужено став найкращим гравцем Мундіалю у Катарі. У сезоні-2022/2023 відіграв у футболці ПСЖ 19 матчів, у яких відзначився 12 м'ячами та 14 результативними передачами.