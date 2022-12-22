28 декабря ПСЖ примет Страсбург в 16 туре французской Лиги 1. В этом матче на футбольном поле стадиона "Парк де Пренс" может появиться чемпионский трофей Мундиаля-2022.

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Провокационная идея

Месси попросил руководство ПСЖ разрешить ему презентовать кубок ЧМ-2022 на родной арене парижан уже в ближайшем матче. Однако подобная идея Лионеля не вызовет у руководства парижского клуба положительные эмоции.

Скорее всего, Лео не получит положительный ответ на свою просьбу. Это ведь далеко не лучшая идея от аргентинского нападающего. Трофей ЧМ-2022 на "Парк де Пренс" может вызвать негативную реакцию французских фанатов и одноклубника Месси – Килиана Мбаппе.

Любопытно, как Месси встретит французская публика ПСЖ.

Важно! Начало встречи ПСЖ – Страсбург в 22:00 (по киевскому времени).

Напомним, что именно Франция была соперником Аргентины в финале ЧМ-2022 в Катаре. Хет-трик Мбаппе не спас "Ле Блэ" от поражения в серии послематчевых пенальти - 3:3 в основное и дополнительное время, а 4:2 в серии 11-метровых ударов.

Как раз Месси отметился дублем в ворота Льориса и забил один из четырех пенальти аргентинской сборной.

Любопытно! Лионель Месси принял участие во всех поединках ЧМ-2022, в которых наколотил 7 голов и отдал 3 результативных передачи.