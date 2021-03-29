Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес зробив висновки після бою з Василем Ломаченком. Американець зізнався, що багато що взяв від українця.

Урок від Ломаченка

Начебто вже дещо згас розголос навколо потенційного реваншу Теофімо Лопеса та Василя Ломаченка. Однак американець не перестає згадувати переможний поєдинок проти українця.

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Теофімо зізнався, що багато що виніс із поєдинку з Ломаченком. Наприкінці свого інтерв'ю Лопес подякував українцю за урок та послав Василя. Американець не зраджує своїм одіозним заявам: "Я став сильнішим багато в чому через обсяг знань, які я отримав від Ломаченка. Я виношу уроки з усіх своїх боїв, так сталось і проти Ломаченка. Я багато чому навчився".

Ми вже знали, чим будемо займатися в тренувальному таборі і в поєдинку, але є хороші речі, які я у нього взяв і додав собі. Так що дякую, Лома. Пішов ти, Вася, але дякую,

– зухвало заявив Лопес.

Зараз абсолютний чемпіон готується до майбутніх боїв. Американець 5 червня вийде на ринг проти Джорджа Камбососа-молодшого. Поєдинок повинен відбутись у Маямі (США).