Багато чому навчився у Ломаченка, так що пішов ти, Вася, але дякую, – Лопес
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес зробив висновки після бою з Василем Ломаченком. Американець зізнався, що багато що взяв від українця.
Джерело:ютуб TMZSports
Урок від Ломаченка
Начебто вже дещо згас розголос навколо потенційного реваншу Теофімо Лопеса та Василя Ломаченка. Однак американець не перестає згадувати переможний поєдинок проти українця.
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Теофімо зізнався, що багато що виніс із поєдинку з Ломаченком. Наприкінці свого інтерв'ю Лопес подякував українцю за урок та послав Василя. Американець не зраджує своїм одіозним заявам: "Я став сильнішим багато в чому через обсяг знань, які я отримав від Ломаченка. Я виношу уроки з усіх своїх боїв, так сталось і проти Ломаченка. Я багато чому навчився".
Ми вже знали, чим будемо займатися в тренувальному таборі і в поєдинку, але є хороші речі, які я у нього взяв і додав собі. Так що дякую, Лома. Пішов ти, Вася, але дякую,
– зухвало заявив Лопес.
Зараз абсолютний чемпіон готується до майбутніх боїв. Американець 5 червня вийде на ринг проти Джорджа Камбососа-молодшого. Поєдинок повинен відбутись у Маямі (США).
- 2 лютого з'явилась інформація, що Ломаченко та Лопес отримали пропозицію провести бій-реванш у Катарі. А вже 4 лютого американець заявив, що в двох наступних поєдинках не збирається боксувати проти українця. До слова, боксер із США категорично проти другого бою з українцем. У першому поєдинку американець повністю перебоксував Василя та здобув перемогу за рішенням суддів.
- Наступним суперником Ломаченка ймовірно стане японець Масайоші Накатані. Обидва боксери мають у своєму пасиві поразки від Лопеса.
- Японець та українець ще раніше могли провести спільний поєдинок, але все завершилось на рівні слів у соцмережах.
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