Александр Усик рассказал о приятном сюрпризе от британца Дерека Чисоры, который угостил его бургерами. Боксер из Украины поражен таким отношением британца после поражения.

В ночь с 31 октября на 1 ноября Александр Усик одержал свою вторую победу в супертяжелом дивизионе над Дереком Чисорой. После поединка британец решил оригинальным образом поблагодарить украинца за бой и принес бургеры в раздевалку украинской команды. Об этом эпизоде Александр рассказал в видео, которое опубликовал совместный аккаунт Усика и Василия Ломаченко в Instagram.

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Усик о бургерах Чисоры

Много было обсуждений вокруг противостояния. Интерес добавляли громкие заявления Чисоры перед боем, а вот после поединка британец оказался не таким уж и одиозным, как его слова. После боя боксеры устроили небольшой перекус в дружеской атмосфере.

"Понравились ли мне бургеры, которыми меня угостил Чисора? Мне понравилось его отношение. То, что он пришел после поединка, мы пообщались с ним, он сказал, что ему нравится наша сауна", – сказал Усик.

Также британец признался Александру, что хочет посетить Киев. На что Усик ответил, что будет рад видеть Дерека в Украине и показать ему больше красивых мест родной страны.

Усик – Чисора: главное о бое

Боксеры провели на ринге все 12 раундов, в которых мощнее выглядел украинец. Судьи в один голос отдали победу Александру Усику – 117:112, 115:113, 115:113.

После этого поединка Александр должен встретиться с Энтони Джошуа – чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF. Усик – официальный претендент по линии WBO. К слову, Джошуа посетил бой Усика.

Британский супертяж Диллиан Уайт после поединка резко обвинил команду Чисоры. Как будто они давали не правильные указания Дереку, которые привели к его поражению.