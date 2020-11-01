В Лондоне украинский супертяжеловес Александр Усик единогласным решением судей победил британца Дерека Чисору.

Поединок состоялся на стадионе "Уэмбли" и длился все 12 раундов. В итоге победу украинца назначили судьи своим единогласным решением-117-112, 115-113, 115-113, пишет 24 канал.

Как это было: Усик в тяжелом поединке победил Чисору

После боя боксеры устроили небольшой перекус в дружеской атмосфере.

Как Усик побеждал Чисору: главное

Пятый раунд кое в чем был переломным: Усик уже начал занимать центр ринга и раскручивать Чисору. Дерек тяжело задышал и Усик начал бомбардировать британца своими ударами.

Предпоследняя трехминутка также была за Усиком, который продолжил выбрасывать тяжелые "двойки". Чисора уже боксировал с опущенной головой и чудом не упал... Все же бой прошел все 12 раундов и Усик одержал победу решением судей– 117:112, 115:113, 115:113.

После этого поединка Усик должен встретиться с Энтони Джошуа – чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF. Усик – официальный претендент по линии WBO. К слову, Джошуа посетил бой Усика.