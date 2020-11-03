Олександр Усик розповів про приємний сюрприз від британця Дерека Чісори, який пригостив його бургерами. Боксер з України вражений таким ставленням британця після поразки.

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Олександр Усик здобув свою другу перемогу у суперважкому дивізіоні над Дереком Чісорою. Після поєдинку британець вирішив оригінальним чином подякувати українцю за бій та приніс бургери у роздягальню української команди. Про цей епізод Олександр розповів у відео, яке опублікував спільний акаунт Усика та Василя Ломаченка у Instagram.

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Усик про бургери Чісори

Багато було обговорень навколо протистояння. Цікавості додавали гучні заяви Чісори перед боєм, а от після поєдинку британець виявився не таким вже й одіозним, як його слова. Після бою боксери влаштували невеликий перекус в дружній атмосфері.

"Чи сподобалися мені бургери, якими мене пригостив Чісора? Мені сподобалося його ставлення. Те, що він прийшов після поєдинку, ми поспілкувалися з ним, він сказав, що йому подобається наша сауна", – сказав Усик.

Також британець зізнався Олександру, що хоче відвідати Київ. На що Усик відповів, що буде радий бачити Дерека в Україні та показати йому більше красивих місць рідної країни.

Усик – Чісора: головне про бій

Боксери провели на ринзі всі 12 раундів, у яких потужніше виглядав українець. Судді в один голос віддали перемогу Олександру Усику – 117:112, 115:113, 115:113.

Після цього поєдинку Олександр повинен зустрітися з Ентоні Джошуа – чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF. Усик – офіційний претендент по лінії WBO. До слова, Джошуа відвідав бій Усика.

Британський супертяж Ділліан Уайт після поєдинку різко звинуватив команду Чісори. Начебто вони давали не правильні вказівки Дереку, які призвели до його поразки.