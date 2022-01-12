Мне нравится бой с Ломаченко, – Камбосос назвал детали предстоящего поединка

Австралийский боксер Джордж Камбосос с нетерпением ждет новый поединок. Он назвал место проведения предстоящего боя, а также отметил, с кем бы хотел выйти на ринг.

Камбосос: Я вернусь с именитым соперником

Следующий поединок с участием австралийца может состояться уже в мае 2022-го. Он подчеркнул, что бой состоится только в Австралии.

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Я проведу поединок в мае. Это будет отличное время, которому будет предшествовать раскрутку боя. Моя карьера – это трудный путь, для меня никогда не было легких вариантов. Мне всегда приходилось усердно работать,

– сказал Камбосос.

Боксер подчеркнул, что этот поединок будет самым масштабным за всю историю Австралии. Он может состояться на стадионе в Сиднее или Мельбурне. Джордж отметил, что сейчас продолжаются переговоры на этот счет.

"Я вернусь с именитым соперником. Мы уже ведем переговоры со всеми. Мне нравится бой с Хейни и мне нравится его пояс WBC. Мне нравится бой с Ломаченко. Это именитый боец, как и Джервонта Дэвис. Райан Гарсия – огромное имя, но сперва я хочу увидеть его возвращение на ринг", – заявил австралийский боксер.

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Камбосос подчеркнул, что он должен убедиться, что будущие соперники приедут в Австралию. Он убежден, что украинец точно это сделает.

"Мы сидим здесь и ведем переговоры, сначала пытаясь убедиться, что эти боксеры приедут в Австралию. Самое важное, чтобы они приехали сюда. Я точно знаю, что Хейни и Ломаченко это сделают. Так что это большой плюс", – добавил чемпион мира.

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